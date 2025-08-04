Копію гоночного McLaren продають за 64 000 доларів

На проектування та створення автомобіля знадобилося 10 років, і, згідно з його описом, “результат явно видатний, виконаний на рівні літака з увагою до деталей, якої рідко досягають”, пише whatsthejam.com.

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Саморобний McLaren оснащений повністю перебудованим та вдосконаленим 4-літровим двигуном Rover V8, поєднаним з адаптованою 5-ступінчастою коробкою передач Porsche 911. У стоковій версії такий двигун видає 190 кінських сил та 320 Нм крутного моменту.

Оскільки з моменту створення автомобіль використовувався дуже рідко, вважається, що для максимальної продуктивності знадобиться період обкатки. Його виставлять на продаж на аукціонному домі Iconic Auctioneers у Сільверстоуні, Нортгемптоншир, у серпні.

Нагадаємо, що для покупців з України подібні автомобілі лишаються недоступними через особливості місцевого законодавства, яке фактично забороняє реєстрацію автомобілів що не відповідають нормам Євро-2.