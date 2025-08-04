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Копію гоночного McLaren продають за 64 000 доларів

Червоний McLaren MR6 GTR 1998 року випуску від UVA створений за зразком прототипу гоночного автомобіля McLaren M6A продають за відносно невелику суму.
"Підробку" McLaren продають за 64 000 доларів - Auto24

McLaren

Євген Гудущан
logo4 серпня, 14:50
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На проектування та створення автомобіля знадобилося 10 років, і, згідно з його описом, “результат явно видатний, виконаний на рівні літака з увагою до деталей, якої рідко досягають”, пише whatsthejam.com.

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Саморобний McLaren оснащений повністю перебудованим та вдосконаленим 4-літровим двигуном Rover V8, поєднаним з адаптованою 5-ступінчастою коробкою передач Porsche 911. У стоковій версії такий двигун видає 190 кінських сил та 320 Нм крутного моменту.

Оскільки з моменту створення автомобіль використовувався дуже рідко, вважається, що для максимальної продуктивності знадобиться період обкатки. Його виставлять на продаж на аукціонному домі Iconic Auctioneers у Сільверстоуні, Нортгемптоншир, у серпні.

Нагадаємо, що для покупців з України подібні автомобілі лишаються недоступними через особливості місцевого законодавства, яке фактично забороняє реєстрацію автомобілів що не відповідають нормам Євро-2.

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