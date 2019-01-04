На кораблі сталася пожежа, тому персонал покинув судно. Що сталося з автомобілями, невідомо.

Великий вантажний корабель Sincerity Ace, збудований в 2009 році, перевозив близько 3500 автомобілів Nissan та ще 304 авто інших марок з Японіі в країни Південної та Північної Америки. Однак напередодні Нового року на борту виникла пожежа, і усі члени екіпажу покинули судно. Таким чином, палаючий корабель пливе самостійно, без екіпажу і в невідомому напрямку.

Що сталося з автомобілями на борту, досі невідомо. Швидше за все, корабель потоне разом з вантажем.

Нагадаємо, що склад 25-річних BMW без пробігу знайдено в Болгарії.