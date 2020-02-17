В Україні з 240 000 автомобілів 20 000 знаходиться під арештом або заставою. Про це повідомляє система для роботи з відкритими даними Opendatabot.

Відзначається, що причиною арешту транспортного засобу може бути несплачений штраф, борги по комуналці, кредит або відкрите судове провадження.

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Перевіряти наявність арештів рекомендують при покупці автомобіля не з салону, тому як невідомі справжні причини продажу цього авто. Особливо, якщо власник продає його за дорученням або “по техпаспорту”.

"На авто може претендувати треті особи, банки або держава. У разі його придбання авто може бути вилучено, а гроші не будуть повернуті", - заявляють юристи.

Втім, як показує практика, переважна більшість автомобілів що знаходяться під арештом або заставою продовжують вільно їздити українськими дорогами.

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