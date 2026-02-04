Крадіжок вантажів менше не буде: аналітики називають причину

Відразу два міжнародні інститути вдарили на сполох. Про подальший приріст крадіжок та урізноманітнення схем шахрайства заявили експерти Союзу морського страхування (IUMI) й Асоціації захисту транспортованих активів (TAPA) EMEA.

Як йдеться у повідомленні TAPA, висхідна динаміка фіксується вже кілька років поспіль.

За даними розвідувальної системи TAPA, у період з 2022 по 2024 рік було зафіксовано майже 160 000 злочинів, пов'язаних із вантажними перевезеннями, а загальні втрати оцінюються у кілька мільярдів євро.

Аналіз злочинів показав, що крадіжки у сфері вантажів швидко стають більш складними та цифродоступними.

США потерпають від крадіжок вантажів

За даними Американського інституту транспортних досліджень (ATRI) стратегічні крадіжки різко зросли до 15 разів з 2022 року. Середня втрата за інцидент нині перевищує 202 000 доларів США.

Почастішали крадіжки цінних вантажів (наприклад, вантажівок текіли) шляхом шахрайства без застосування насильства.

Щогодини крадуть вантажів на 54 166 євро

В базі даних TAPA EMEA зафіксовано понад 108 000 крадіжок із ланцюгів постачання у понад 110 країнах Європи, Близького Сходу та Африки за останні два роки.

Повідомляється, що 5% цих злочинів сягнули збитків у сумі €1 мільярда. Це приблизно еквівалентно втратам >€1,3 млн кожні 24 години. Великі інциденти (€100K+) у середньому становили €878,525.

Фантомні перевізники не сплять

Німецька страхова асоціація (GDV) повідомляє про драматичне зростання: лише за перші сім місяців 2025 року було зареєстровано 88 випадків так званих фантомних перевізників — стільки ж, скільки за весь попередній 2024-й.

У Німеччині повний вантаж зникає кожні три дні, що призводить до збитків близько €18 мільйонів.



Грабіжники скористаються можливостями ШІ

"Ми бачимо, як злочинці використовують цифрові інструменти для приховування своїх справжніх особистостей, створюють фіктивні компанії та легальні фірми, які клонуються за допомогою викрадених облікових даних. Підроблені електронні адреси, схожі домени та підроблені страхові сертифікати стають дедалі поширенішими. Нас турбує, що штучний інтелект прискорить ці дії, полегшить масштабування обману і суттєво збільшить втрат", – прогнозую президент і генеральний директор TAPA EMEA Торстен Нойманн.