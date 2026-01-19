Ліцеїсти з Хмельницького придбали Honda CR-V та віддали його на передову

Цей навчальний заклад з 2022 року проводить регулярні ярмарки, до яких долучається як дітвора, так і вчителі та батьківська спільнота ліцею. В продаж йдуть домашня випічка, солодощі, творчі ініціативи, а зібрані кошти спрямовуються на реальну підтримку фронту.

Як розповідається на своїй ФБ-сторінці громадської організації "Захист – об’єднання волонтерів", 155 тисяч гривень зібрано під час чотирьох благодійних ярмарків. Вони стали ще одним доказом того, що навіть шкільна спільнота здатна закривати важливі потреби військових.

Honda CR-V служитиме прикордонникам

За ці гроші й купили кросовер Compact Recreational Vehicle, що в перекладі з англійської мови означає "компактний автомобіль для відпочинку".

Провели куплений автомобіль усім ліцеєм – в цій машині донат кожного. Фото: Захист – об’єднання волонтерів

Машина надійна й не примхлива в обслуговуванні. 150-сильний дизельний двигун i-DTEC N22B з коробкою-автоматом та повним приводом витягне й по багнюці, і по сніговій цілини.

Звідки пригнали

Авто було знайдене й куплене у Великій Британії, доставлене до Хмельницького, перевірене та повністю підготовлене до експлуатації: замінено гуму, акумулятор і виконано необхідні технічні роботи.

"Гроші на купівлю машини зібрали того року восени. У листопаді ярмарки проводили упродовж чотирьох пʼятниць поспіль. Такий був марафон. Кошти, які вдалося акумулювати, це 155 тисяч гривень, було витрачено на придбання автівки. Ми приносили багато смаколиків, спечених вдома", — розповідає директор ліцею Павло Юрковський.

Кермо тут з правого боку, але у наших армійців це вже класика. Фото: Захист – об’єднання волонтерів