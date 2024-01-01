В популярних кросоверів Ford виявили проблеми з електронікою

Як передає Carscoops, відкличні кампанії були оголошені 13 вересня. Перше з двох відкликань стосується моделей Bronco Sport 2024 модельного року, виготовлених 24 жовтня 2023 року.

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Компанія Ford виявила, що 76 автомобілів були неправильно позначені як відремонтовані під час попереднього відкликання, пов’язаного з несправністю програмного забезпечення модуля керування трансмісією.

Тоді модуль мав проблеми з виявленням раптової зміни рівня заряду 12-вольтової батареї під час руху, що могло призвести до того, що кросовер не міг завестись після спрацьовування системи Start-Stop, або якщо двигун глохне на низькій швидкості. Усунуть дефект простим оновленням програмного забезпечення.

Водночас відкликання Explorer пов’язане з 3,3-літровим гібридним силовим агрегатом авто. Система має конструктивний недолік, що стосується 12-вольтового кабелю акумулятора, який не закріплений належним чином й може бути пошкоджений ременем стартер-генератора.

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Це може призвести до пошкодження ізоляції, збільшивши ризик короткого замикання та пожежі. Дилерам було наказано усунути несправність, встановивши стяжний ремінь між кабелем акумулятора та кабелем високої напруги.