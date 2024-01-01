Крихітний Citroёn Ami можна перетворити на ретро фургон всього за 5 тисяч євро

Як повідомляє Carscoops, для фанатів ретро з’явився ще один цікавий варіант. Загальна вартість електричного Type-Ami в Європі становите 13 000 євро. Водночас власники звичайних Ami можуть придбати ексклюзивні панелі кузова, що коштують 5 тисяч.

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Людина, яка стоїть за дизайном, Девід Обендорфер, має досвід переосмислення класичних Citroёn, не кажучи вже про деякі інші пропозиції, які так і не були реалізовані, як-от Mercedes-Benz Icon E W115, або BMW CS Vintage. Його переосмислення Ami черпає натхнення з Citroёn Type H (HY) – популярного фургона, який випускався з 1947 по 1981 рік.

Фактично, трансформація електромобіля досягається за допомогою набору нових кузовних панелей. Вони виконані зі скловолокна, що мають характерний дизайн оригіналу. Основна силова частина кузова, дверні механізми та блоки освітлення залишаються без змін.

Покупці можуть вибирати з дев’яти стандартних кольорів, але Caselani також запропонує підібрану фарбу на замовлення для тих, хто хоче чогось більш унікального. Силова установка автівки – електромотор на 8 к.с. й акумулятор ємністю 5,5 кВт-год, не зазнає ніяких змін.

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Цікаво, що Citroёn Ami, а також близькі йому Fiat Topolino та Opel Rocks, класифікуються в Європі як важкі квадроцикли, тому навіть 14-річні діти можуть бути допущені до керування. Максимальна швидкість електромобіля обмежена на позначці в 45 км/год.