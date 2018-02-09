Известный адвокат Вадим Володарский опубликовал на своей струнце в социальной сети развернутое описание ситуации, возникшей в результате использования "евроблях".

По мнению Вадима Володарского, изложенного в его блоге на Фейсбук, в законодательстве Украины есть серьезный пробел, благодаря которому можно безнаказанно использовать в нашей стране нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации. Но пользователю “евроблях” нужно хорошо знать юридические аспекты такой эксплуатации, чтоб не стать жертвой высоких штрафов. Также следует учесть возможные расходы на правовую защиту.

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Эксперт считает, что ситуация с “евробляхами” требует юридического урегулирования, но репрессивные действия со стороны властей считает маловероятными (особенно до выборов). Вадим Володарский уверен, что суть возникшей ситуации заключается в слишком высоких таможенных платежах, запретах на ввоз автомобилей старше 2010 года выпуска и других ограничениях, которые заставляют людей искать пробелы в законодательстве и рисковать своими деньгами. “До тех пор, пока эти проблемы не будут решены, а ограничения сняты, - граждане вполне прогнозируемо будут искать пути эти ограничения обойти” - говорит эксперт.

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По его мнению, государству давно бы пора отказаться от политики противостояния с миллионами автомобилистов в этом вопросе. Если исключить силовой, либо репрессивный сценарии, то урегулированием этого вопроса должнга стать либерализация таможенного законодательства, которая неизбежно приведет к удешевлению автомобилей в Украине.

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