Куди Мінрозвитку сховало 32 модулі переданих Японією металевих мостів

Міністерство розвитку громад оперативно видало результати по цій темі, назвавши міжнародну співпрацю з урядом Японії дуже плідною.

Нова технологія та конструкції модульних штучних споруд до України надійшли відповідно до міжурядових домовленостей в рамках Грантової угоди для Програми екстреного відновлення.

На скільки мостів надійшли модулі

На це відповідь не можуть дати ні в Мінрозвитку, ні в уряді Японії. Але тут відразу варто уточнити, що вся допомога з Японії дуже ретельно фіксується й береться на облік не в кількості мостів, а в метражі модулів.

Отож у 2025 році за сприяння агентства з міжнародного співробітництва JICA та JICS до України надійшли металеві тимчасові збірні мости загальною довжиною 720 погонних метрів.

Ось так виглядає з висоти пташиного польоту змонтований "японский" міст лише з одного 20-метрового металевого модуля. Фото: Мінрозвитку громад

За технологією нарощування модулів

Оскільки мости бувають різної довжини, то в кожному конкретному випадку під переправу підбирається необхідний метраж модулів. Він бере свій початок з найменшої величини конструкції – 20 метрів.

Навіть за умови, що річечка маленька, для переправи потрібен всього 10-метровий проліт, на встановлені опори чи залізо-бетонну основу вкладуть модуль 20 метрів, бо саме стільки він має в стандартній довжині.

Модульний елемент надходить у готовому вигляді, складається з проїзної частини з металевих панелей, які вже оброблені спеціальним покриттям, тротуару та має перильне й бар’єрне огородження.

Статистика 2026 року не дуже велика

Торік для швидкого відновлення транспортного сполучення на автомобільних дорогах загального користування державного значення було встановлено два такі мости – у Тернопільській та Дніпропетровській областях.

В першому випадку протяжність була 20 погонних метрів. У другому, про який редакція Авто24 вчора писала, мав 40 погонних метрів. У залишку 640 погонних метрів, тобто 32 модулі.

Змонтовані модульні мостові переходи вважаются тимчасовими, хоча можуть простояти чверть століття і навіть більше років. Фото: Мінрозвитку громад

Як зазначають експерти Мінрозвитку громад, мостові переправи хоча й мають статус тимчасових мостових споруд, вийшли добротними. передані конструкції відповідають сучасним потребам навантаження і можуть використовуватися для проїзду великовантажного транспорту.

У планах 2026-го – потрійне зростання

На нинішній рік заплановано встановити ще шість тимчасових мостів різної протяжності. Вони будуть по довжині від 20 до 80 погонних метрів.

Частину споруд планується змонтувати у прифронтових регіонах. Щоправда, їх локація озвучуватися не буде ні з початком робіт, ні з введенням переправ в експлуатацію.

Де решта подарованих Японією модулів

Вони нікуди не ділися. Лежать на складі резерву на тимчасовому зберіганні у Служби відновлення. Японія передала мостові конструкції з запасом на випадок термінових споруджень.

За потреби мостові модулі будуть використовуватися для оперативної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації чи швидкого відновлення транспортного сполучення у громадах.

Відкритий восени 2025 року новий міст через річку Гнізна у селі Чернихівці на Тернопільщині. Фото: Служба відновлення

Про переваги можна й не згадувати

Уже те, що модульна технологія монтажу готових мостових конструкцій є швидкою, заслуговує поваги. У порівнянні з будівництвом нових споруд класичним способом це перевага.

Другий посталат привабливості в тому, що модульні споруди забезпечують безперебійний рух транспорту в повному обсязі, так само як і постійні мости.