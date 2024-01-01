Культовий Jaguar D-Type 1954 року Стірлінга Мосса виставили на продаж

ФОТО: Carscoops|
Jaguar D-Type 1954 року Стірлінга Мосcа
Як повідомляє Carscoops, торги відбудуться на початку березня. Спорткар може бути проданий за ціною від 6,5 до 8,5 мільйонів доларів, що потенційно зробить його одним із найдорожчих D-Type, коли-небудь проданих на публічному аукціоні.
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Цей автомобіль є першим з трьох виготовлених зразків, виготовлених для гонки 24 годин Ле-Мана 1954 року й слугував в якості запасного автомобіля. Однак, в загальному підсумку він взяв участь в змаганнях. За кермом були сер Стірлінг Мосс і Пітер Вокер, які показали найшвидший час на практиці.
Авто, відоме як OKV 2, очолювало пелетон, але так і не перетнуло фініш під картатим прапором через проблеми з гальмами. Згодом болід брав участь в заїзді “12 годин Реймса”, проте й там зазнав технічних проблем й не зміг фінішувати.
Повідомляється, що першим його власником був тодішній PR-менеджер Jaguar, який продовжив брати участь на авто в перегонах, зокрема, в заїздах Grande Premi de Portugal і гонок в Ейнтрі, Гудвуді та Олтон-Парку включно до 1958 року.
В 1960 році він був проданий Джиму Кетто й під час турніру Player's 200 у Mosport Park того ж року Jaguar потрапив у аварію. За кермом був британський пілот Алістер Кемерон-Сміт який помер внаслідок отриманих травм після того, як автівка перекинулась.
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Протягом наступних 15 років цей D-Type зберігався зі значними пошкодженнями, і лише наприкінці 1970-х почалася реставрація. У 1990-х роках він знову брав участь у кількох класичних гонках, у тому числі в Goodwood Revival, перш ніж у 2010 році потрапив до американського колекціонера, який зберіг його донині. Тепер його продадуть на аукціоні Broad Arrow Auctions.