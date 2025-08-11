Культовий хетчбек 90-х років від Toyota поєднали з GR Yaris: що з цього вийшло

Як пише Carscoops, цей унікальний екземпляр поєднує ретро-дизайн із серйозними характеристиками продуктивності. Аби створити його, майстри німецької компанії з тюнінгу JP Performance повністю розібрали оригінальну Corolla E110.

Читайте також: Власник Lexus подав до суду на Toyota через відкликання, яке не стосується його авто

Вони встановили на нього інакший бампер зі спліттером, заднє антикрило та ширші крила. Цікаво, що колісна база Corolla E110 становить 2461 мм й трохи коротша, ніж у GR Yaris, відстань між осями в якого становить 2560 мм, але водночас вона значно ширша. Попри це, авторам проєкту вдалось інтегрувати платформу від поточного GR Yaris з 1,6-літровим трициліндровим двигуном на 305 к.с. та 400 Нм крутного моменту.

Двигун працює в парі з шестиступеневою механікою та системою повного приводу Toyota GR-Four. Для порівняння, найпотужніша версія дорожнього хетчбека E110 Corolla була оснащена 1,6-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 110 к.с..

Також цікаво: Новий мінівен Toyota можна перетворити на вітальню, офіс чи спальню: фото

Автівка отримала цікаву назву “Yarolla”, яка, очевидно, утворилась за допомогою поєднань слів Yaris та Corolla. У власному відео на YouTube, автори проєкту зазначили, що незабаром встановлять новий комплект легкосплавних дисків від Compromotive та підвіску KW V4 Clubsport, яка зменшить дорожній просвіт.

Цікаво, що компанія JP Performance намагається отримати сертифікат TUV для моделі, яка буде класифікована як унікальний екземпляр. Він дозволить легально. використовувати авто в Європі. Чи пропонуватиметься “Yarolla” на продаж, чи автори проєкту залишать її собі, наразі невідомо.