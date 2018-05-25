Професійність співробітників української поліції давно не викликає сумнівів. Цього разу свої навички водійської майстерності та влучної стрільби продемонстрували два відважних поліціанти у місті Ржищев. Вони намагались затримати порушницю що керувала автомобілем ВАЗ 2199.

За інформацією керівника місцевого відділення поліції Панасенка С.В., до Ржищівського ВП звернулися громадяни про факт порушення громадського порядку місцевою мешканкою, яка на автомобілі ВАЗ 2199 під’їхала на територію поблизу приміщення Ржищівського міського суду. Вела себе неадекватно, голосно лаялася, використовуючи ненормативну лексику, та погрожувала оточуючим металевим предметом.

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По приїзду працівників сектору реагування патрульної поліції остання зачинилася в салоні автомобіля. Вимогу працівників поліції вийти з авто жінка проігнорувала та розпочала рух. На великій швидкості автомобіль рушив у бік центру міста. Ризикуючи життям, поліцейські намагалися зупинити у будь-який спосіб неадекватного водія, навіть шляхом пошкодження службового транспорту.

Намагаючись втекти, водій не лише спровокував пошкодження службового транспорту, а й наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху та пішоходів. Критично оцінивши ситуацію та керуючись чинним законодавством, а саме п.7 ч.4 ст.46 Закону України «Про Національну поліцію», поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю. Аби зупинити автотранспорт, правоохоронці здійснили кілька прицільних пострілів по колесам автівки. Після чого заблокували рух транспорту і затримали правопорушника.

Як виявилось, за кермом автівки була 29-річна дівчина, яку будо доправлено до лікарні для медичного освідування. За попередніми висновками лікарів, дівчина перебувала у стані наркотичного сп’яніння.

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