Чи варто купувати автомобіль з кузовом купе, багато хто починає думати саме навесні. Коли загострюються романтичні настрої, спрага нових знайомств і будуються плани на теплий сезон. А чи все ти знаєш про купе?

Чи варто купувати автомобіль з кузовом купе - питання, актуальне і для весни взагалі, і для нинішнього періоду зокрема. Завдяки зусиллям нелегальних імпортерів, які наводнили країну "евробляхамі", ці автомобілі для егоїстів стали помітно доступніше. Але чи варто бажати таку машину в принципі?

Читайте також: Наскільки практичний кабріолет в Україні



Аргументи “За”

Це круто! Так, дводверний автомобіль зі спортивним іміджем притягує чужі погляди і свідчить про неабиякі амбіції водія. Одна тільки готовність власника пожертвувати практичністю заради краси вже гідна поваги. А якщо ще автомобіль стильний зовні і динамічний на ходу, враження від нього тільки посилюється.

Навіть ті купе, що побудовані на базі масових моделей, часто демонструють неабияку жвавість і зразкову керованість на дорозі.

Драйв Більшість справжніх купе відрізняються високими ходовими якостями, навіть якщо це компактна модель на шасі малолітражки В- або С-класу - пам'ятаєте Fiat Coupe, Opel Tigra або більш свіжий Peugeot RCZ? Затиснута підвіска, гостре кермо, підвищена питома потужність - такою “малою кров'ю” конструктори часто досягають вагомих результатів. Хоча, звичайно, є моделі купе, що працюють виключно на публіку (не в образу сказано, як Hyundai Coupe або Kia Coup) - ефектні зовні, але "ніякі" на ходу. Втім, часто про це знають тільки власники.

Нечасто, але буває: під оболонкою гламурного кузова купе може ховатися досконала технічна начинка. Все це - заради високих характеристик керованості.

Все для водія. Чого не відняти у купе, в тому числі і у аморфних масових моделей, так це їхньої орієнтації на водія. Спортивна посадка, зручні крісла, щедрий набір приладової панелі, багата комплектація в цілому - це майже неодмінні атрибути для даного типу кузова.

Читайте також: Як правильно їхати по ямах: 10 порад від Авто24



Аргументи “Проти”

Сумніви. Є у купе одна особливість: йому, як автомобілю, який претендує на престижність, замало мати кузов з похилим дахом і двома дверима. Він повинен також належати до престижного, шанованого бренду. Якщо цієї умови не дотримуватися, зусилля на покупку дешевої "купешки" будуть витрачені даремно, а в деяких випадках результат буде гідний тільки іронії - наприклад, як з тими червоними китайськими купе невідомої марки, що продавалися в Україні в 2007-2008 рр. Навіть якщо це шановна Toyota, купе від неї має бути як мінімум Celica, а краще - Supra, оскільки щось на зразок Cynos або Paseo в наших краях поваги не викликає. Так що потрібно бути особливо розсудливим і розбірливим у виборі марки і моделі.

Значна частина популярних купе на ринку - виразні на вигляд, але малопримітні з точки зору драйву моделі. Однак, більшу частину аудиторіі це влаштовує.

Непрактично. Якщо вам не вісімнадцять років, одного справжнього купе "на господарстві" вам буде мало, паралельно потрібно мати щось більш практичне. Купе майже завжди - це незначний кліренс, маленький багажник, відсутні або максимально стиснуті задні сидіння, нерідко важкий процес посадки за кермо через низький дах. А ще у нього є довгі і важкі двері, які неможливо відкрити поряд з високим бордюром, на тісній парковці або при зупинці з бічним ухилом. Через "спортивні" налаштування ходова зазвичай жорстка і некомфортна на нерівностях.

Тіснява і така собі обзорність - тільки частина незручностей, якими купе відрізняються від звичайних легкових автомобілів тих же габаритів.

Клопіт. Мало яке купе не викликає проблем при ремонті і обслуговуванні, оскільки низький, підкорений законам аеродинаміки силует вимагає від конструкторів "обжатого" моторного відсіку, нетрадиційних рішень щодо компонування салону і ходової. Багато запчастин доводиться купувати на замовлення, на розборках їх, природно, теж не в надлишку. А не дай вам Бог купити якусь екзотику на зразок 3,0-літрового Mitsubishi 3000 GT з повним приводом або Mazda RX-8 з її унікальним "Ванкелем"!

На щастя, не всі купе настільки незручні з точки зору сервісу, як популярний колись Fiat X 1/9 з його захованим за крісла мотором. Втім, випадок не єдиний.

Дорого. Незважаючи ні на що, за купе в пристойному стані завжди просять грошей більше, ніж за аналогічних розмірів легковик: очевидно, продавці думають, що приналежність до одного класу з Ferrari і Aston Martin дає їм на це право. А втім, тут можливо вони і мають рацію ...

Читайте також: Де краще купувати вживаний автомобіль