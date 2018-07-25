Сильний дощ і зливова каналізація, яка погано працює, стали причиною транспортного колапсу в столиці України.

В середу ввечері 25 липня рух на багатьох вулицях був паралізований через занадто високий рівень води. Затоплено підземні переходи і дороги.

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Багато розв'язок виявилися заблокованими. Паралізовано Проспект перемоги через потоп під мостом біля станції метро "Берестейська". Стоїть окружна дорога, проспект Чорновола, вулиця Глибочицька, Борщагівська і багато інших важливих транспортних артерій міста.