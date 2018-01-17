Снегопад сильно осложнил движение на киевских дорогах. Нерасчищенные дороги стали причиной многочисленных ДТП и многочасовых пробок.

В КГГА утверждают, что на дорогах столицы работает 260 единиц спецтехники и 50 бригад по ручной уборке. В тоже время онлайн сервисы говорят о заторах в 9-10 балов.

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Сильно затруднено движение на окружной дороге в районе Софиевкой Борщаговики, Пробка на въезде в киев со стороны Ирпеня, житомирской трассы и со стороны Борисполя.

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Парализовано движение в сторону правого берега на Южном мосту, Дарницком мосту и Мосту Патона. Также есть серьезные сложности с движение во всей центральной части города.