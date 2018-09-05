У структурі Київської міськдержадміністрації з'явиться новий підрозділ – муніципальна інспекція, яке займеться евакуацією авто і виписуванням штрафів водіям.

На сьогодні у КМДА розроблено проект створення майбутньої муніципальної інспекції, але показувати його столичні чиновники відмовляються. Почати роботу муніципальна інспекція може після 27 вересня, коли наберуть чинності зміни до законодавства у сфері паркування.

Читайте також: 62% українців підтримують зменшення податків при розмитненні авто

Про це стало відомо з відповіді КП "Київтранспарксервіс" на інформаційні запити KV. Згідно відповіді, на сьогоднішній день муніципальна інспекція, яка буде мати право евакуювати автомобілі в Києві, ще не створена, але вже розроблений проект про її діяльність.

У "Київтранспарксервісі" поки не знають або не захотіли повідомляти, який посадовий оклад буде у муніципального інспектора, за допомогою якої техніки планується здійснювати евакуацію автомобілів і на які спецмайданчики їх будуть звозити.

За інформацією КП, налагодити роботу муніципальної інспекції планують до 27 вересня 2018 року, тобто з дня набрання чинності закону "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України з реформування сфери паркування транспортних засобів". Втім, надати проект про діяльність муніципальної інспекції в "Київтранспарксервісі" відмовилися. Мовляв, проект ще не опублікований, отже і нема чого його показувати.

З відповідей КП випливає, що в КМДА буде збільшено штат за рахунок прийняття на держслужбу інспекторів з паркування. Згідно з вищезгаданим законом, ці інспектори, які отримають доступ до інформації про власників автомобілів, зможуть виносити адмінштрафи і тимчасово затримувати транспортні засоби (евакуювати на спецмайданчики).

Евакуація, згідно закону, буде дозволена тільки у випадку, якщо автомобіль припаркований на залізничних переїздах, трамвайних шляхах, естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, в тунелях, на пішохідних переходах і перехрестях та ближче 10 метрів від них. Також евакуації будуть підлягати автомобілі, припарковані на проїжджій частині, менше ніж у трьох метрах до протилежного краю дороги, припарковані ближче 30 метрів від зупинок, що заблокували рух інших транспортних засобів.

Нагадаємо, на початку серпня в.о. директора КП "Київтранспарксервіс" Олександр Нимас заявляв, що муніципальна інспекція вже створена в штаті апарату КМДА в кількості 150 штатних одиниць, які зі вступом закону в дію будуть працювати муніципальними інспекторами з паркування.

Нагадаємо, що 29 березня Президент Петро Порошенко підписав прийнятий Верховною Радою наприкінці минулого року закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України з реформування сфери паркування транспортних засобів".

Читайте також: В Україні скасують медичні довідки для водіїв

Водієві-порушнику з кінця вересня буде загрожувати штраф у 20-кратному розмірі від вартості 1 години послуги з користування паркування. А за недотримання правил паркування – 255 грн. У разі сплати штрафу протягом перших 10 днів передбачається дисконт у розмірі 50%. Повернення затриманого транспортного засобу буде відбуватися невідкладно після сплати штрафу.