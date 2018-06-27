Святкування дня Конституції буде пов’язане з перекриттям центральних вулиць Києва. Поліція попереджає про можливі незручності.

Як повідомляє патрульна поліція, 27 червня з 19:30 до 22:00 години буде заборонено рух транспортних засобів (крім громадського транспорту), а 1 липня з 20:00 до 24:00 години заборонено рух усіх видів транспортних засобів Володимирським проїздом (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Малою Житомирською) та вулицею Володимирською (від перехрестя з вул. Рейтарською до перехрестя з вул. Великою Житомирською).

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Також буде перекрито рух вулицею Хрещатик:

- 28 червня з 8:00 до 22:00 години

- 29 та 30 червня з 19:00 до 22:00 години

- 1 липня з 10:00 до 20:00 години.

Поліція просить обирати інші маршрути або користуватись громадським транспортом.