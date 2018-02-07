Сніг знову став причиною ускладненого руху на дорогах столиці України. Найскладніше пересуватися автомобілем у центральній частині міста.

Невеликий сніг, що випав вдень, став причиною ускладненого руху в центральній частині міста. Повільно рухається бульвар Тараса Шевченко, бульвар Лесі Українки та прилеглі до них вулиці. Також рух ускладнений на вулицях Жилянській та Саксаганського. Є складнощі в районі Індустріального моста, та на вулиці Луговій.

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