Своєрідним чином привітав піонера автомобільної космонавтики з запуском електрокара у космос Київський метрополітен - пропозицією "запустити" ще один автомобіль у підземку.

Київський метрополітен привітав Ілона Маска з “найвищим електромобілем у світі”, маючи на увазі недавно запущений у космос Tesla Roadster. У привітанні також прозвучала і пропозиція здійснити ще одне незвичне досягнення – зробити Tesla "найглибшим" автомобілем світу.

Звернення до Ілона Маска було опубліковане на офіційному twitter-аккаунті КП "Київський метрополітен". Переклад повідомлення наступний: “Дорогий Ілон. У тебе є найвища Tesla в світі. Це неймовірно! Ми пропонуємо тобі отримати ще й найглибшу Tesla, розмістивши її на нашій станції “Арсенальна”, яка є найглибшою станцією метро у світі – 105,5 метра.

Dear Elon! You've got the highest Tesla in the world. It's unbelievable! We propose to put the deepest one on our station "Arsenalna", which is the deepest metro station in the world 105,5 m. @elonmusk — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 9 лютого 2018 р.

На жаль, Ілон Маск усе ще жодним чином не відреагував на цю пропозицію. Та й навряд чи відреагує, адже бізнесмена цікавлять проекти, що можуть так чи інакше збільшити прибуток його компаній, а у даному випадку йдеться скоріше про користь для самого Київського метрополітену.

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