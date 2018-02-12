Своєрідним чином привітав піонера автомобільної космонавтики з запуском електрокара у космос Київський метрополітен - пропозицією "запустити" ще один автомобіль у підземку.
Київський метрополітен привітав Ілона Маска з “найвищим електромобілем у світі”, маючи на увазі недавно запущений у космос Tesla Roadster. У привітанні також прозвучала і пропозиція здійснити ще одне незвичне досягнення – зробити Tesla "найглибшим" автомобілем світу.
Звернення до Ілона Маска було опубліковане на офіційному twitter-аккаунті КП "Київський метрополітен". Переклад повідомлення наступний: “Дорогий Ілон. У тебе є найвища Tesla в світі. Це неймовірно! Ми пропонуємо тобі отримати ще й найглибшу Tesla, розмістивши її на нашій станції “Арсенальна”, яка є найглибшою станцією метро у світі – 105,5 метра.
На жаль, Ілон Маск усе ще жодним чином не відреагував на цю пропозицію. Та й навряд чи відреагує, адже бізнесмена цікавлять проекти, що можуть так чи інакше збільшити прибуток його компаній, а у даному випадку йдеться скоріше про користь для самого Київського метрополітену.
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