Основним видом діяльності Київського мотоциклетного заводу вже давно стала здача в аренду виробничих та офісних приміщень. Але нещодавно з заводу вивезли на металолом останні залишки обладнання та деталей мотоциклів.

Бурхлива діяльність КМЗ вже давно припиналась. В серпні 2012 року Фонд держмайна продав ТОВ "Капітал Індекс Груп" 90,8% акцій підприємства "Київський мотозавод" за 59,8 млн грн. В умовах конкурсу значилися інвестиції у розмірі не менше 2,7 млн грн., які повинні були піти на розвиток підприємства і основного напрямку його діяльності.

Не зайвим буде згадати, що на момент продажу завод вже перебував в стані занепаду. Останні мотоцикли Дніпро виїхали зі складального цеху в 2006-2007 роках. Їх збирали із залишків комплектуючих. Відновлення діяльності заводу потребувало дуже значних фінансових навантажень з боку інвестора. Але насправді ніхто навіть не збирався його діяльність відновлювати.

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Ще в 2012-му році, коли продавали КМЗ, багато видань прогнозували чим закінчиться ця угода. Інтерес у покупця був лише до земельних ділянок підприємства, а не до реанімації виробництва. У користуванні заводу знаходяться дві земельні ділянки: площею 240,106 тис. Кв. м (землі промисловості) і 3,21 тис. кв. м (гуртожиток).