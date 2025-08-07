Кишинів і Київ знову у "транспортному безвізі"

Таким чином у наших перевізників попереду ще два роки рейсів у цьому напрямку без зайвих паперів і обмежень.

Як повідомляє заступник очільника Міністерства розвитку громад та територій України Сергій Деркач, рішення ухвалили під час засідання Змішаної комісії.

Обидві сторони Змішаної комісії в черговий раз підтвердили, що логістика схожа на артерії нашої економіки.

Який зиск отримали водії України та Молдови:

перевозити товари без спеціальних дозволів;

працювати вільно на двосторонніх і транзитних маршрутах;

планувати логістику завчасно.

Якщо товари не їдуть – бізнес зупиняється.Тому важливо забезпечити безперебійний рух товарів та вантажів, що і зроблено.

Молдова для України є важливим партнером і до того ж тут транзитний маршрут на шляху до ЄС