Кишинів і Київ знову у "транспортному безвізі"

Ще на два роки продовжено спрощені перевезення між двома країнами
Таким чином у наших перевізників попереду ще два роки рейсів у цьому напрямку без зайвих паперів і обмежень.
Як повідомляє заступник очільника Міністерства розвитку громад та територій України Сергій Деркач, рішення ухвалили під час засідання Змішаної комісії.
Обидві сторони Змішаної комісії в черговий раз підтвердили, що логістика схожа на артерії нашої економіки.
Який зиск отримали водії України та Молдови:
- перевозити товари без спеціальних дозволів;
- працювати вільно на двосторонніх і транзитних маршрутах;
- планувати логістику завчасно.
Якщо товари не їдуть – бізнес зупиняється.Тому важливо забезпечити безперебійний рух товарів та вантажів, що і зроблено.
Молдова для України є важливим партнером і до того ж тут транзитний маршрут на шляху до ЄС