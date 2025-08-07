Укр
Ру

Кишинів і Київ знову у "транспортному безвізі"

Приємна для міжнародних автоперевізників новина надійшла з Кишинева: підписано угоду про продовження "транспортного безвізу" між Україною та Молдовою до кінця 2027 року. 
Кишинів і Київ знову у "транспортному безвізі"

ФОТО: ілюстративне, з відкритих джерел|

Ще на два роки продовжено спрощені перевезення між двома країнами

Валентин Ожго
logo7 серпня, 18:40
logo0
logo0 хв

Таким чином у наших перевізників попереду ще два роки рейсів у цьому напрямку без зайвих паперів і обмежень.

Як повідомляє заступник очільника Міністерства розвитку громад та територій України Сергій Деркач, рішення ухвалили під час засідання Змішаної комісії.

Читайте також Молдова не всім відкриє шлагбаум на в’їзд: кого туди не пустять

Обидві сторони Змішаної комісії в черговий раз підтвердили, що логістика схожа на артерії нашої економіки.

Який зиск отримали водії України та Молдови:

  • перевозити товари без спеціальних дозволів;
  • працювати вільно на двосторонніх і транзитних маршрутах;
  • планувати логістику завчасно.

Якщо товари не їдуть – бізнес зупиняється.Тому важливо забезпечити безперебійний рух товарів та вантажів, що і зроблено.

Читайте також Наші будівельники у Молдові засіяли схили дороги розбавленим насінням трави

Молдова для України є важливим партнером і до того ж тут транзитний маршрут на шляху до ЄС

#Автоподія #Новини