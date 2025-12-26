Китайська Changan створила ДВЗ нового покоління, що відповідає нормам Євро 7

Як повідомляє CarNewsChina, Harbin Dongan Auto Engine була заснована ще у 1948 році як дочірня компанія державної групи Changan. Сьогодні підприємство є одним із ключових постачальників двигунів у Китаї, співпрацюючи з брендами Changan, BAW, JAC, а також із низкою стартапів у сфері електрифікованих авто. Саме двигуни Dongan раніше використовувалися, зокрема, у Li Auto One EREV як подовжувач запасу ходу, що додатково підкреслює досвід компанії у гібридних рішеннях.

Компанія офіційно підтвердила, що новий двигун під індексом M15NTH успішно запалився 25 грудня о 8:57 ранку у випробувальній лабораторії Науково-дослідного інституту систем трансмісії Range Extender. Після натискання кнопки запуску мотор запрацював стабільно та без зауважень. M15NTH уже відповідає вимогам China VII та Euro VII, що є серйозним досягненням з огляду на жорсткість майбутніх екологічних норм.

Технології, що дозволили досягти Euro VII

Щоб відповідати новим стандартам, Dongan застосувала цілу низку сучасних інженерних рішень. Серед ключових технологій:

робота за циклом Міллера;

масляний насос зі змінним ступенем стиснення;

охолоджувана система рециркуляції відпрацьованих газів (EGR);

центрально розташована система VVT;

впускний колектор із попереднім каталітичним нейтралізатором;

дзеркальні клапани та вбудовані гасники крутильних коливань.

Двигун оснащений безпосереднім уприскуванням палива, має підвищений ступінь стиснення та покращену теплову ефективність, що особливо важливо для гібридних силових установок.

Стратегічний проєкт і погляд у майбутнє

У Dongan зазначають, що запуск M15NTH став можливим завдяки злагодженій роботі постачальників і команди, яка працювала над проєктом буквально цілодобово. Для компанії цей двигун є знаковим — він фактично завершує 14-й п’ятирічний план розвитку та закладає основу для гібридних автомобілів наступного покоління. Нагадаємо, стандарт Euro VII офіційно набуде чинності з 1 липня 2027 року.

Не лише поршні: інші проєкти Dongan

Окрім класичних ДВЗ, компанія активно експериментує з альтернативними концепціями. Раніше Dongan представила прототип R05E — перший у Китаї роторний двигун, створений для маловисотних транспортних засобів. Його номінальні характеристики — 6500 об/хв та 53 кВт (72 к.с.), що демонструє широту технічних амбіцій виробника.