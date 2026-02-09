Китайські Chery та Li випускають авто з гальмами без фізичного звʼязку з колесами

Як повідомляє китайська компанія Chery, її преміальний бренд Exeed виводить на ринок перший у світі серійний автомобіль з повністю електромеханічною гальмівною системою.

Дебют нової технології Electronic Mechanical Braking відбудеться на кросовері Exeed EX7, старт продажів якого запланований на перший квартал цього року, повідомляє CarNewsChina.

Гальма без рідини та трубок

Про запуск технології офіційно оголосив виконавчий віцепрезидент Chery Лі Сюеюн. За його словами, розробка EMB тривала три роки й стала одним з найскладніших інженерних проєктів компанії. Основні виклики — реакція на натиск педалі в межах мілісекунд, надточне дозування зусилля та безвідмовна робота в екстремальних умовах.

Головна відмінність EMB — повна відмова від гідравлічних магістралей. Замість тиску рідини використовується електричний сигнал, який напряму керує гальмівними механізмами на кожному колесі. Це дозволяє швидше реагувати на команди водія та потенційно скорочує гальмівний шлях.

«Розумні нерви» шасі

Електромеханічні гальма інтегровані з оновленою платформою Flying Fish Chassis 3.0. У Chery описують це як появу «інтелектуальних нервів» автомобіля. Фактично гальмівна система стає частиною єдиної електронної архітектури разом із підвіскою, стабілізацією та асистентами водія. Це відкриває нові можливості для керованості та активної безпеки, особливо в складних дорожніх умовах.

Що відомо про Exeed EX7

Модель раніше була відома під назвою Exlantix ET7, але у січні бренд провів ребрендинг, перейменувавши її на EX7. Кросовер уже з’явився у сертифікаційних документах китайського регулятора MIIT.

Версія з розширеним запасом ходу отримає батареї ємністю близько 40 кВт·год, які забезпечать до 203 км чисто електричного пробігу. Повністю електричний EX7 матиме акумулятор майже на 98 кВт·год і зможе проїжджати до 726 км без підзарядки — за китайським циклом.

Хто ще претендує на «першість»

Цікаво, що ще один китайський виробник — Li Auto — також заявляє про впровадження чистої EMB-системи на майбутньому кросовері L9 Livis. Однак цей автомобіль з’явився в каталозі MIIT лише нещодавно, тоді як Exeed EX7 був задекларований кількома місяцями раніше. Саме тому в Chery наголошують: йдеться про перший серійний автомобіль, а не концепт чи передвиробничу партію.

Чому це важливо

Electronic Mechanical Braking вважають одним із фінальних етапів еволюції гальмівних систем. Для електромобілів та майбутніх безпілотних авто така архітектура є логічною — вона простіша, швидша та краще інтегрується з електронікою. Якщо EMB доведе свою надійність у масовому виробництві, гідравлічні гальма можуть поступово стати рудиментом, як це вже сталося з багатьма механічними системами в сучасних авто.