Китайські урядовці хочуть сповільнити прискорення потужних електромобілів до 5 секунд до "сотні"

Як повідомляє Carscoops, Новий проєкт в Китаї під назвою “Технічні специфікації для механічних транспортних засобів, що експлуатуються на дорогах” замінить чинний стандарт GB 7258-2017. У ньому вперше з’являється норма, що змусить усі пасажирські транспортні засоби — незалежно від типу двигуна — запускатися у так званому “режимі обмеженої продуктивності”.

Після кожного ввімкнення авто працюватиме в економічному або безпечному режимі, який штучно зменшуватиме потужність. Щоб отримати повну динаміку, водієві доведеться активувати спортивний або потужний режим вручну щоразу після запуску.

Подібний принцип уже використовується в Європі для систем контролю швидкості, які потребують ручного вимкнення. Найбільше від цього рішення постраждають електромобілі, які сьогодні демонструють розгін менш як дві секунди. Наприклад:

Xiaomi SU7 Ultra — 1,98 секунди до 100 км/год;

Zeekr 001 FR — 2,02 с;

Tesla Model S Plaid — 2,1 с;

BYD Yangwang U9 — 2,36 с.

Такі автомобілі стають дедалі популярнішими в Китаї, де електрифікація транспортного сектору просувається рекордними темпами. Саме тому уряд прагне встановити рамки, які зменшать ризики на дорогах. Окрім обмеження прискорення, у новому документі з’явилося ще одне нововведення: усі пасажирські автомобілі довжиною понад шість метрів мають бути оснащені системою сигналізації перевищення швидкості.

Вона повинна подавати звукові або візуальні попередження при перевищенні максимально допустимих 100 км/год. Під нове правило можуть потрапити навіть окремі розкішні седани, зокрема Rolls-Royce Phantom VII Extended Wheelbase, який перевищує 6 метрів у довжину.