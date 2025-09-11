Китайськький MG 3 провалив краш-тесті Euro NCAP

У пресрелізі Європейської програми оцінки нових автомобілів (Euro NCAP) зазначається, що хетчбек MG 3 китайського виробництва має серйозний дефект фіксаторів сидіння. Несправність виявили під час лобового краш-тесту зі зміщенням. За даними Euro NCAP, це був перший випадок такої несправності з початку їхньої програми тестування в 1997 році.

Попри загальну міцність кузова, незвичайний рух сидіння збільшив ризик травм, що призвело до “поганого” рейтингу захисту ніг водія. Несправність також означала, що Euro NCAP не змогла належним чином провести випробування для різних типів пасажирів.

Окрім цього, голова тестового манекена пробила подушку безпеки та зіштовхнулась з кермом, що також зменшило рейтинг захисту голови. Експерти наголосили, що це чудова ілюстрація того, як невеликі відмови компонентів можуть швидко збільшити ризик травмування.

Спершу компанія MG вважала, що причиною поганого результату є неправильне фіксування сидіння перед випробуванням. Однак, Euro NCAP підтвердила, що компонент був ретельно перевірений перед краш-тестом. В результаті автовиробник, що належить SAIC, погодився впровадити перероблену засувку на серійних моделях MG 3, починаючи з серпня 2025 року, і пообіцяв замінити подушку безпеки водія з жовтня.

Після цього експерти знову перевірять автомобіль. Хоча несправність була значною, чинна система оцінювання Euro NCAP не передбачає штрафу, пов'язаного з поломкою окремих компонентів. Таким чином, MG 3 зберіг чотиризірковий рейтинг, що ставить його майже на перше місце у своєму класі. Автомобіль отримав 74% балів за захист дорослих пасажирів, 74% за захист дітей, 81% за захист вразливих учасників дорожнього руху та 69% за систему допомоги водієві.