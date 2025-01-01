Китайський брат-близнюк Toyota Corolla Cross матиме орігіанльну зовнішність

Це пов’язано з тим, що законодавство Китаю змушує іноземних автовиробників продавати місцеві варіанти моделей через окремі спільні підприємства. Toyota Frontlander від GAC, по суті, є звичайним Corolla Cross з інакшою зовнішністю. Як зазначає Carscoops, обидва кросовери незабаром отримають оновлення.

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Їх зображення з’явились в мережі завдяки заявкам, поданим до Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю. У той час як Corolla Cross від FAW успадкував дизайн глобальної моделі, Frontlander від GAC має свою ідентичність в передній частині. Автівка має гострий ніс, схожий на варіант GR Sport, що є вершиною лінійки в Європі та Японії, але нижня частина бампера замінює масивну решітку радіатора на закриту панель.

Світлодіодна оптика виглядає ідентично тій, що встановлена в топових версіях Corolla Cross на інших ринках. Решта кузова, схоже, ідентична попередньому Frontlander. Фотографій салону немає, але можна припустити, що дизайн інтер’єру разом з цифровими опціями зазнає кардинальних змін. Як і попередник, компактна модель буде доступна з бензиновим та самозарядним гібридним варіантами силових агрегатів.

Неелектрифікований 2,0-літровий чотирициліндровий двигун видає 171 к.с. й працює в парі з варіатором. Гібрид поєднує 2,0-літровий бензиновий двигун на 156 к.с. з електродвигуном потужністю 111 к.с. та потрійним літій-іонним акумулятором, що підключається до передніх коліс через E-CVT. Toyota ще не оголосила дату випуску, але очікується, що оновлений Frontlander незабаром з'явиться в автосалонах.

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Поточні моделі вже продаються зі знижкою: ціна на бензинову версію починається від ¥89 800 ($12 500), а на гібридну — від ¥111 800 ($15 600). Toyota Corolla Cross є бестселером японського бренду. У 2024 році вона посіла третє місце у світі за продажами за кількістю проданих одиниць – 859 000, що на 18% більше, ніж у 2023 році.