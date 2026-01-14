Китайський "двійник" Taycan виходить на сцену й коштуватиме у кілька разів дешевше

Силует Z7 практично безпомилково повторює Porsche Taycan. Плавна лінія даху, скульптурні задні крила, приховані дверні ручки та характерна форма вікон створюють відчуття дежавю.

Навіть пропорції дверей і задньої частини виглядають так, ніби їх знімали з німецького електроспорткара, пише Carscoops. Втім, формально копією “один в один” Z7 не є. Спереду модель отримала інший дизайн фар, а над лобовим склом з’явився помітний блок LiDAR.

Не лише седан — готують і універсал

Окремий інтерес викликає ще один факт: у Китаї вже помітили закамуфльований універсал Z7. За пропорціями та формою даху він майже прямо відсилає до Porsche Taycan Sport Turismo. Поки що опубліковано лише одне фото прототипу, але його достатньо, щоб зрозуміти, що SAIC не обмежується одним кузовом і планує ширшу лінійку.

Альянс Huawei й автовиробників

Проєкт Z7 розробляється в рамках HIMA (Harmony Intelligence Mobility Alliance) — ініціативи, яку очолює Huawei разом із низкою китайських автовиробників. До альянсу також входять SAIC, Chery, BAIC, JAC і Seres, а автомобілі продаються під різними брендами — Aito, Luxeed, Stelato, Maextro та іншими. У цьому випадку саме SAIC виступає “обличчям” моделі, а Z7 позиціонують як електромобіль для молодшої аудиторії, яка хоче преміальний вигляд без преміального цінника.

Ціна — головний аргумент проти Porsche

За даними китайських ЗМІ, вартість Z7 стартуватиме нижче 200 000 юанів, що еквівалентно приблизно 28 000 доларів США. Для порівняння, Porsche Taycan у Китаї коштує від 918 000 юанів (понад $130 000). Навіть Xiaomi SU7, який уже називали “китайським Taycan”, коштує більше — близько 215 900 юанів.

Характеристики — поки що інтрига

Технічні деталі Z7 офіційно не розкриті. Невідомо, чи робитиме ставка модель на динаміку, чи радше на комфорт і цифрові можливості. Не виключено, що за потужністю та розгоном Z7 орієнтуватиметься на Xiaomi SU7, але з більш агресивним дизайном. Проте, одне можна сказати напевно — навіть без точних характеристик Z7 уже привертає увагу. І схоже, що на китайському ринку він має всі шанси стати хітом.