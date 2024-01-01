Китайський iCar готує конкурента Land Rover Defender за втричі нижчою ціною

Новий бренд iCar від Chery вже пропонує кілька цікавих моделей, і тепер він працює над повнопривідним автомобілем, який підозріло схожий на Land Rover Defender. Як пише Carscoops, ця нова модель буде доступним електромобілем з подовжувачем запасу ходу (EREV).

Читайте також: Китайці готують суперкар, "кращий" за Ferrari SF-90

Шпигунські фото розкривають передню частину з решіткою радіатора, яка схожа ту, що має Defender. Профіль моделі також майже ідентичний, однак задні вікна новинки iCar дещо більші. Позаду позашляховик отримав чотири квадратні ліхтарі.

Ще один стоп-сигнал розташований на фальшивій ніші для запасного колеса, яка, вірогідно, слугуватиме відсіком для зберігання речей. Характеристики моделі наразі невідомі. Експерти припускають, що під капотом моделі може бути встановлений 1,5-літровий подовжувач ходу.

Також цікаво: Китайці відродили іспанського виробника позашляховиків Santana

Що стосується ціни, китайські ЗМІ вказують початковий діапазон від 200 000 юанів (близько 27 600 доларів) до 250 000 юанів ($34 500 доларів). Для порівняння, вартість Land Rover Defender в Китаї починається від 688 000 юанів (95 000 доларів).