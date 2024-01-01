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Китайський iCar готує конкурента Land Rover Defender за втричі нижчою ціною

Бренд iCar, що належить Chery, готує новий позашляховик, що може виглядати як Land Rover, але коштувати майже як Renault Duster в Європі – від 28 000 до 34 000 доларів.
Бренд iCar від Chery тестує втричі дешвешого кокнурента Land Rover Defender: фото- Auto24

ФОТО: Carscoops|

Прототип нової моделі iCar

Данило Северенчук
logo13 травня, 20:20
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Новий бренд iCar від Chery вже пропонує кілька цікавих моделей, і тепер він працює над повнопривідним автомобілем, який підозріло схожий на Land Rover Defender. Як пише Carscoops, ця нова модель буде доступним електромобілем з подовжувачем запасу ходу (EREV).

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Шпигунські фото розкривають передню частину з решіткою радіатора, яка схожа ту, що має Defender. Профіль моделі також майже ідентичний, однак задні вікна новинки iCar дещо більші. Позаду позашляховик отримав чотири квадратні ліхтарі.

Ще один стоп-сигнал розташований на фальшивій ніші для запасного колеса, яка, вірогідно, слугуватиме відсіком для зберігання речей. Характеристики моделі наразі невідомі. Експерти припускають, що під капотом моделі може бути встановлений 1,5-літровий подовжувач ходу.

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Що стосується ціни, китайські ЗМІ вказують початковий діапазон від 200 000 юанів (близько 27 600 доларів) до 250 000 юанів ($34 500 доларів). Для порівняння, вартість Land Rover Defender в Китаї починається від 688 000 юанів (95 000 доларів).

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