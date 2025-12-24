Китайський VW Passat став кращим за європейський, оскільки отримає плагін-гібридну версію

Як повідомляє CarNewsChina, Passat ePro легко впізнати за новими світлодіодними фарами Tech Smart Eye, наскрізною світловою смугою та підсвіченим логотипом Volkswagen спереду. Бічний профіль підкреслює довгу колісну базу, що візуально додає солідності. Задня частина оформлена горизонтальними лініями з повнорозмірними LED-ліхтарями, які заходять на крила, та червоним підсвіченим логотипом у центрі.

Габарити бізнес-класу

Passat ePro чітко позиціонується як великий седан середнього класу. Його довжина становить 5017 мм, ширина — 1850 мм, висота — 1489 мм, а колісна база дорівнює 2871 мм. Для покупців передбачений вибір між 17- та 18-дюймовими колесами, що дозволяє балансувати між комфортом і зовнішнім виглядом.

Цифровий салон нового покоління

Інтер’єр виконаний у горизонтальному стилі з багатошаровим оздобленням, яке створює відчуття преміальності. Центральне місце займає 12,9-дюймовий сенсорний дисплей, поруч із яким розташована 10,3-дюймова цифрова панель приладів. Окремою особливістю є екран розваг для переднього пасажира, що відповідає сучасним трендам китайського ринку.

Гібридна установка та рекордний запас ходу

Технічно Passat ePro робить серйозний крок уперед. Під капотом — бензиновий двигун 1,5-літровий турбомотор EA211 EVO II, спеціально адаптований для гібридних систем, потужністю 95 кВт (129 к.с.). Йому допомагає електромотор із максимальною потужністю 145 кВт (194 к.с.). Автомобіль оснащений акумулятором ємністю 22 кВт-год, що забезпечує понад 150 км ходу на електротязі за циклом CLTC. Загальний комбінований запас ходу сягає 1300 км, що робить автівку одним з лідерів у своєму класі.

Комерційна ставка на перевірений бестселер

Passat уже багато років залишається одним із ключових гравців на китайському ринку. З січня по жовтень 2025 року модель розійшлася тиражем 187 807 автомобілів, ставши бестселером серед середньорозмірних седанів спільних підприємств. Після зміни покоління у 2024 році лінійку перейменували на Passat Pro, а Passat ePro став першим плагін-гібридом у цій родині. Вихід ePro у 2026 році має закріпити позиції SAIC-Volkswagen у сегменті електрифікованих бізнес-седанів і відповісти на зростаючий попит на гібриди з великим запасом ходу в Китаї.