Изготовление копий товаров от известных брендов давно стало визитной карточкой производителей из Поднебесной. На этот раз в качестве исходника для копирования выступил Mercedes-Benz GLA.

Компания Landwind, которая несколько лет назад сделала копию кроссовера Range Rover Evoque, теперь взялась за продукцию Mercedes-Benz. Новая модель под названием Xiaoyao уже появилась на внутреннем рынке Китая. Правда, в этот раз дизайнеры Landwind решили не делать точную копию, дабы избежать международных скандалов, а наградили новинку оригинальными фарами, решеткой радиатора и бампером. Интерьер у Xiaoyao также самобытный. А вот сзади и в профиль новый гены Mercedes-Benz GLA читаются легко.

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Начальная версия Xiaoyao укомплектована бензиновым турбомотором 1.5 л. Выдающим 150 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Трансмиссия пятиступенчатая механическая. Второй двигатель того же объема но выдает уже 163 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Он комплектуется с шестискоростной механической коробкой либо вариатором. Привод у кроссовера исключительно передний. Максимальная комплектация стоит около 20 тыс долларов.