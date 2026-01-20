Китайці будуть виробляти електричний родстер на батьківщині Ferrari та Lamborghini

Європейський ринок готується прийняти незвичну новинку — електричний родстер SC01, який уже встиг наробити шуму в Китаї, пише Auto24 з посиланням на InsideEVs. Двомісний спорткар створювали з максимально «аналоговим» підходом: мінімальна маса, точне кермо і відчуття керування, які більше асоціюються з класичними спорткарами, ніж із сучасними електромобілями.

Також цікаво MG оновила свій електричний родстер

Проєкт підтримує технологічний гігант Xiaomi, а серійна модель з’явилася на китайському ринку ще минулого року. Саме там SC01 отримав схвальні відгуки за керованість і характер, які рідко зустрічаються серед батарейних авто.

Легкість — головна зброя

У час, коли електромобілі хизуються чотиризначними показниками потужності, SC01 робить ставку на інше. Два електромотори — спереду і ззаду — забезпечують сумарну віддачу 430 к.с. Це далеко не рекорд, але важливіше інше: маса автомобіля не перевищує 1 400 кг.

Для електрокара це майже сенсація. SC01 легший щонайменше на 100 кг за Porsche 911, і саме це пояснює його динаміку та «жваві» реакції на кермо. Розгін до 100 км/год займає 2,9 секунди — результат, який виглядає ще переконливіше з огляду на масу та формат авто.

Цікавий нюанс — силова установка дозволяє змінювати конфігурацію приводу. Автомобіль може бути повнопривідним, передньопривідним або задньопривідним, що для серійного електромобіля виглядає доволі нетипово.

Мінімалізм у салоні

Інтер’єр SC01 максимально аскетичний. Тут немає великих екранів, розкішних матеріалів чи дизайнерських експериментів. Лише найнеобхідніше для водія й пасажира. Такий підхід логічно вписується в ідею автомобіля — це не гаджет на колесах, а інструмент для водіння.

Акумулятор ємністю 60 кВт·год постачає китайська компанія CALB. За місцевим циклом CLTC запас ходу становить до 500 км, а зарядка з 30% до 60% займає близько 36 хвилин. У реальних європейських умовах цифри будуть скромнішими, але для компактного спорткара цього більш ніж достатньо.

Італійська прописка і обмежений тираж

Розробкою китайської версії займалася компанія Tianjin Gongjiangpai Auto Technology, а виробництво налагодили на потужностях JMEV — спільного підприємства Renault та Jiangling Motors.

Європейська версія SC01 піде іншим шляхом. Виробництво стартує вже цього року в Італії, хоча конкретний майданчик поки не розкривають. Відомо лише, що автомобіль буде випущений обмеженим тиражем — лише 1 000 екземплярів для «обраних» ринків Європи.

Також цікаво 510-сильний родстер з дверима типу "крила метелика" продається офіційно в Україні

Ціна, яка може змінити правила гри

Офіційної європейської ціни поки немає. Але якщо орієнтуватися на китайський ринок, де SC01 коштує близько 32 тисяч доларів (приблизно 28 тисяч євро), новинка має всі шанси стати справжнім відкриттям для фанатів доступних спорткарів.

На тлі відсутності електричного Mazda MX-5 та нескінченних обіцянок щодо Tesla Roadster, поява легкого й недорогого електрородстера виглядає особливо цікавою. І якщо SC01 справді збереже свій характер у європейській специфікації, він може стати одним із найбільш несподіваних дебютів року.