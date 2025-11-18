Китайці обіцяють електромобілі з твердотілими батареями та запасом ходу 1000 кілометрів уже у 2026 році

Про твердотілі акумулятори говорять уже десять років, але кожен рік їх комерційний запуск «переносять». Схоже, 2026-й може стати переломним. Минулого тижня Stellantis та Factorial оголосили, що виведуть на дороги тестову партію Dodge Charger Daytona з такими батареями, пишуть у CarNewsChina.

І ось тепер Dongfeng робить значно сміливішу заяву — серійний електромобіль з твердотілою батареєю з’явиться менш ніж через рік.

1000 км пробігу та робота в екстремальній спеці й морозах

Dongfeng стверджує, що нова батарея має енергетичну щільність 350 Вт·год/кг. Це трохи менше, ніж обіцяє майбутній акумулятор Stellantis (375 Вт·год/кг), але все одно суттєво вище за сучасні літій-іонні рішення.

Компанія називає ключові характеристики:

запас ходу 621 милю (≈1000 км) за китайським циклом CLTC;

навіть за жорсткішим американським EPA це може бути понад 400 миль (≈640 км);

працездатність при –30°C зі збереженням понад 72% ємності;

витримує температуру до +130°C без деградації.

Твердотіла батарея має багатокомпонентну структуру: високємнісний катод, кремній-вуглецевий анод та оксидно-полімерний електроліт. Це повністю позбавляє її рідкої частини, що підвищує безпечність.

Заряджання 2 мегавати: новий рекорд?

Dongfeng не назвала точний час заряджання для нового акумулятора, але озвучила інше — вона працює над платформою на 1200 В, здатною приймати до 2 мегаватів потужності. Це в рази більше, ніж навіть найсучасніші зарядні станції (наразі максимум — 350 кВт).

За словами компанії, швидкість заряджання може сягати 2,5 км за секунду або 450 км за 5 хвилин. І хоча такі цифри звучать як футуризм, Dongfeng наголошує: ключові елементи — зокрема кремній-карбідний силовий модуль на 1700 В — вже працюють на тестових стендах.

Коли вийде перша модель?

Перший електромобіль із новою батареєю Dongfeng планує представити у вересні 2026 року. Модель, за даними китайських ЗМІ, буде серійною, а не експериментальною. І хоча шансів побачити її на американському ринку немає, технології у світовому автоіндустріальному ланцюгу поширюються дуже швидко. Тому поява твердотілих батарей у США та Європі — питання часу.

Чи можна вірити цим заявам?

Як і з будь-якими «твердотілими» обіцянками, автовиробник багато говорить, але конкретики ще небагато. У дзеркалі історії автотехнологій завжди є обережне правило: побачимо на дорозі — тоді повіримо.

Водночас саме китайські компанії останніми роками найбільше просувають інновації у батарейній сфері — від LFP до натрієвих і тепер до твердотілих. Тож швидкий прорив цілком можливий.