Китайці представили позашляховик, схожий на Toyota Land Cruiser та Land Rover Defender

Як пише CarNewsChina, новинка надійде в продаж в Китаї в четвертому кварталі 2025 року. iCar V27 має таку ж “коробчату” форму, що й інші моделі бренду, але його передня частина вирізняється двоколірною решіткою радіатора з виразними горизонтальними планками, що поєднується з овальними світлодіодними фарами та міцним переднім бампером.

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Збоку позашляховик має традиційні дверні ручки, виражені колісні арки та п'ятиспицеві колеса. У задній частині позашляховик оснащений вертикально розташованими задніми ліхтарями прямокутної форми, боковими дверима багажника та зовнішнім запасним колесом.

Що стосується габаритів, V27 має майже 5 метрів у довжину, що робить його конкурентом Mercedes-Benz G-Class та Land Rover Defender 110. Модель оснащена 1,5-літровим двигуном з турбонаддувом, поєднаним з електродвигуном, оскільки вона доступна виключно у конфігурації з розширеним запасом ходу.

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Покупцям пропонуватимуться як задньопривідні, так і повнопривідні версії, причому повнопривідна модель видаватиме сукупну максимальну потужність близько 335 кВт (приблизно 449 кінських сил). Автомобіль пропонує орієнтовний запас ходу на електричній тязі близько 200 кілометрів за циклом CLTC.