Китайці все менше заробляють на виробництві своїх авто: скільки саме

Маржа прибутку китайської автомобільної промисловості з січня по листопад 2025 року становила лише 4,4%. Це другий найнижчий показник за всю історію спостережень, повідомляє Carnewschina з посиланням на China Passenger Car Association.

До речі китайські автомобілі стають дедалі більше схожими між собою

Рекордні обсяги — мінімальний заробіток

За даними генерального секретаря CPCA Цуй Дуншу, попри стрімке зростання виробництва та доходів, китайський автопром фактично працює на межі рентабельності. Середній дохід у галузевому ланцюжку становив близько 322 тисяч юанів за автомобіль, але валовий прибуток — лише 14 тисяч юанів, або приблизно 2000 доларів США з машини.

Для порівняння, ще у 2017 році маржа прибутку автопрому Китаю перевищувала 7%, а тепер вона впала майже вдвічі. Абсолютний мінімум був зафіксований у 2024 році на рівні 4,3%, і нинішні показники лише трохи вищі за цей антирекорд.

Маржа прибутку з 2017 року по листопад 2025 року:

Рік Маржа прибутку 2017 7,8% 2018 7,3% 2019 6,3% 2020 6,2% 2021 6,1% 2022 5,7% 2023 5,0 % 2024 4,3% 2025 З січня по лютий 4,2% Березень 3,5% Квітень 4,4% Травень 5,2% Червень 6,9% Липень 3,5% Серпень 3,4% Вересень 4,4% Жовтень 3,9% Листопад 4,4% 2025 Сукупний 4,4%

«Зростаємо в обсягах, але не в грошах»

Сукупний дохід галузі з січня по листопад 2025 року перевищив 10 трильйонів юанів, що на 8,1% більше, ніж торік. Водночас витрати зросли ще швидше — на 9%, до 8,84 трильйона юанів. У результаті прибуток галузі склав 440,3 мільярда юанів, показавши формальне зростання на 7,5%, але реальна ефективність бізнесу продовжує падати.

Аналітики описують цю ситуацію як класичний приклад «зростання масштабу під тиском прибутку». Автовиробники випускають і продають дедалі більше машин, але заробляють на кожній з них усе менше.

Цінові війни та тиск витрат

Причин кілька. З одного боку, на маржу тиснуть витрати — коливання цін на сировину для акумуляторів, подорожчання праці та логістики. З іншого — жорстка конкуренція, яка давно вийшла за межі сегмента електромобілів.

Цінові війни між виробниками нових енергетичних авто поступово перекинулися і на ринок бензинових моделей. У результаті понад 70% автомобілів у Китаї, за даними видання Autohome, продаються зі збитками, а понад половину дилерів працюють «у мінус».

Навіть лідери втрачають прибуток

Тиск добре видно і у фінансовій звітності великих гравців. Так, у Great Wall Motor за перші три квартали 2025 року виручка зросла майже на 8%, але чистий прибуток упав майже на 17%. Компанія прямо пов’язує це зі зростанням витрат на дилерську мережу та агресивною ціновою конкуренцією.

Також цікаво частка Китаю у світовому автовиробництві сягнула 35%

Листопад дав перепочинок, але не розв’язав проблему

У листопаді ситуація виглядала трохи краще. Маржа прибутку галузі зросла до 4,4% проти 3,9% у жовтні та 3,3% у листопаді минулого року. Прибуток за місяць зріс одразу на 39% у річному вимірі. Проте експерти вважають це радше тимчасовим ефектом, ніж ознакою стабільного відновлення.

Рекордне виробництво і домінування електромобілів

З січня по листопад 2025 року в Китаї було вироблено 31,09 мільйона автомобілів — на 11% більше, ніж роком раніше. З них 14,53 мільйона припало на нові енергетичні транспортні засоби, зростання яких склало 27%, а рівень проникнення сягнув 47%. Виробництво бензинових авто залишилося практично незмінним — 16,57 мільйона одиниць.

Таким чином, китайський автопром сьогодні демонструє парадоксальну картину: заводи, зокрема й нові майданчики на кшталт фабрики Xiaomi Auto, працюють на повну потужність, але фінансовий результат для галузі залишається одним із найгірших за всю історію.