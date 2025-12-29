Китайці все менше заробляють на виробництві своїх авто: скільки саме

ФОТО: Xiaomi|
Автозавод Xiaomi Auto
Маржа прибутку китайської автомобільної промисловості з січня по листопад 2025 року становила лише 4,4%. Це другий найнижчий показник за всю історію спостережень, повідомляє Carnewschina з посиланням на China Passenger Car Association.
До речі китайські автомобілі стають дедалі більше схожими між собою
Рекордні обсяги — мінімальний заробіток
За даними генерального секретаря CPCA Цуй Дуншу, попри стрімке зростання виробництва та доходів, китайський автопром фактично працює на межі рентабельності. Середній дохід у галузевому ланцюжку становив близько 322 тисяч юанів за автомобіль, але валовий прибуток — лише 14 тисяч юанів, або приблизно 2000 доларів США з машини.
Для порівняння, ще у 2017 році маржа прибутку автопрому Китаю перевищувала 7%, а тепер вона впала майже вдвічі. Абсолютний мінімум був зафіксований у 2024 році на рівні 4,3%, і нинішні показники лише трохи вищі за цей антирекорд.
Маржа прибутку з 2017 року по листопад 2025 року:
|Рік
|Маржа прибутку
|2017
|7,8%
|2018
|7,3%
|2019
|6,3%
|2020
|6,2%
|2021
|6,1%
|2022
|5,7%
|2023
|5,0 %
|2024
|4,3%
|2025
|З січня по лютий
|4,2%
|Березень
|3,5%
|Квітень
|4,4%
|Травень
|5,2%
|Червень
|6,9%
|Липень
|3,5%
|Серпень
|3,4%
|Вересень
|4,4%
|Жовтень
|3,9%
|Листопад
|4,4%
|2025 Сукупний
|4,4%
«Зростаємо в обсягах, але не в грошах»
Сукупний дохід галузі з січня по листопад 2025 року перевищив 10 трильйонів юанів, що на 8,1% більше, ніж торік. Водночас витрати зросли ще швидше — на 9%, до 8,84 трильйона юанів. У результаті прибуток галузі склав 440,3 мільярда юанів, показавши формальне зростання на 7,5%, але реальна ефективність бізнесу продовжує падати.
Аналітики описують цю ситуацію як класичний приклад «зростання масштабу під тиском прибутку». Автовиробники випускають і продають дедалі більше машин, але заробляють на кожній з них усе менше.
Цінові війни та тиск витрат
Причин кілька. З одного боку, на маржу тиснуть витрати — коливання цін на сировину для акумуляторів, подорожчання праці та логістики. З іншого — жорстка конкуренція, яка давно вийшла за межі сегмента електромобілів.
Цінові війни між виробниками нових енергетичних авто поступово перекинулися і на ринок бензинових моделей. У результаті понад 70% автомобілів у Китаї, за даними видання Autohome, продаються зі збитками, а понад половину дилерів працюють «у мінус».
Навіть лідери втрачають прибуток
Тиск добре видно і у фінансовій звітності великих гравців. Так, у Great Wall Motor за перші три квартали 2025 року виручка зросла майже на 8%, але чистий прибуток упав майже на 17%. Компанія прямо пов’язує це зі зростанням витрат на дилерську мережу та агресивною ціновою конкуренцією.
Також цікаво частка Китаю у світовому автовиробництві сягнула 35%
Листопад дав перепочинок, але не розв’язав проблему
У листопаді ситуація виглядала трохи краще. Маржа прибутку галузі зросла до 4,4% проти 3,9% у жовтні та 3,3% у листопаді минулого року. Прибуток за місяць зріс одразу на 39% у річному вимірі. Проте експерти вважають це радше тимчасовим ефектом, ніж ознакою стабільного відновлення.
Рекордне виробництво і домінування електромобілів
З січня по листопад 2025 року в Китаї було вироблено 31,09 мільйона автомобілів — на 11% більше, ніж роком раніше. З них 14,53 мільйона припало на нові енергетичні транспортні засоби, зростання яких склало 27%, а рівень проникнення сягнув 47%. Виробництво бензинових авто залишилося практично незмінним — 16,57 мільйона одиниць.
Таким чином, китайський автопром сьогодні демонструє парадоксальну картину: заводи, зокрема й нові майданчики на кшталт фабрики Xiaomi Auto, працюють на повну потужність, але фінансовий результат для галузі залишається одним із найгірших за всю історію.