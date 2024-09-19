Китайці випустили кросовер, дуже схожий на Tesla Model Y, та ще й майже вдвічі дешевший

У четвер 19 вересня NIO офіційно представила свого нового конкурента Tesla Model Y, Onvo L60. Новий електричний кросовер NIO виходить на ринок за ціною навіть нижчою, ніж очікувалося, повідомляє Electrek.

Це перший представник нового масового бренду Onvo.

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Onvo L60 — це відповідь NIO на найбільш продавану Model Y від Tesla. Новий електричний позашляховик NIO коштує від 149 900 юанів, або приблизно 21 200 доларів США. Щоправда, ця ціна дійсна для моделі з орендою батареї.

Разом акумулятором NIO Onvo L60 стартує від 29 300 доларів США (206 900 юанів), що все ще дешевше, ніж Model Y. Вона має батарею на 60 кВт·год із запасом ходу CLTC до 555 км.

Більша модель акумулятора (85 кВт-год) доступна за ціною від 33 400 доларів (235 900 юанів) та з заявленим запасом ходу CLTC до 730 км.

Під час запуску NIO повідомила, що буде випущена модель із запасом ходу 1000 км і очікуваною батареєю ємністю 150 кВт·год.

Для тих, хто вибере модель передплати на батарею, орендна плата становить 85 доларів (599 юанів) за батарею на 60 кВт·год і 125 доларів (899 юанів) за батарею на 85 кВт·год на місяць.

Всередині Onvo L60 дуже нагадує найбільш продавану модель Tesla – інтер’єр теж мінімалістичний. Інформаційно-розважальна система 17,3 дюйма є центральною частиною дисплея, також є 8-дюймовий екран для задніх пасажирів.

Завдяки колісній базі 2950 мм Onvo L60 довший за модель Y від Tesla (2890 мм), що означає трохи більше простору всередині.

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При довжині 4828 мм, ширині 1930 мм і висоті 1616 мм електричний позашляховик NIO буде прямо конкурувати з Model Y від Tesla (4750 x 1921 x 1624 мм). NIO стверджує, що Onvo L60 встановлює «новий стандарт для сімейних автомобілів».

Щоб підтвердити це, NIO стверджує, що його електричний позашляховик споживає менше енергії, ніж Model Y (12,1 кВт-год/100 км проти 12,5 кВт-год/100 км).