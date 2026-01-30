Китайцям вдалося створити позашляховик з вбудованим душем: як це працює

На відміну від молодших моделей IM5 та IM6, які є повністю електричними, LS9 Hyper використовує силову установку з подовжувачем запасу ходу, зазначає Auto24. Під капотом встановлено 1,5-літровий бензиновий турбодвигун потужністю 153 к.с., але він не має механічного зв’язку з колесами та виконує виключно роль генератора.

Читайте також: Xpeng випускає гібрид X9 EREV із запасом ходу понад 1600 кілометрів

Рух забезпечують три електродвигуни. Один мотор потужністю 215 к.с. встановлений на передній осі, ще два по 261 к.с. працюють ззаду. Енергію вони отримують від тягової батареї ємністю 65,9 кВт-год, яка забезпечує до 308 км ходу в електричному режимі. Три мотори також дозволяють реалізувати векторизацію крутного моменту, хоча спортивна їзда навряд чи є головним сценарієм для такого SUV.

Маневреність, як у міського малюка

Одна з найбільш вражаючих особливостей LS9 Hyper — повністю електрична система керування з поворотом усіх коліс. Максимальний кут повороту задніх коліс сягає до 24 градусів, що є унікальним показником для автомобіля такого класу. Завдяки цьому радіус розвороту становить лише 4,95 м. Це приблизно на два метри менше, ніж у багатьох компактних міських авто. У тісних просторах цей великий позашляховик здатен маневрувати майже як вилковий навантажувач.

Габарити флагмана і стриманий дизайн

Попри видатну маневровість, LS9 Hyper залишається справжнім гігантом. Його довжина становить 5279 мм, ширина — 2000 мм, висота — 1806 мм, а колісна база сягає 3160 мм. Зовнішність не намагається шокувати, адже дизайн виглядає стримано й сучасно.

Спереду встановлена суцільна світлодіодна світлова панель у поєднанні з вертикальними фарами. На даху розміщено LiDAR для систем допомоги водієві, а покупцям пропонуються колеса діаметром 20, 21 або 22 дюйми. Сріблясті акценти вздовж вікон додають автомобілю преміального вигляду.

Салон як приватний кінотеатр

Офіційні зображення інтер’єру LS9 Hyper ще не опубліковані, але очікується, що він буде близьким до стандартного LS9. У салоні встановлений великий 27,1-дюймовий дисплей, який об’єднує приладову панель та мультимедійну систему, а також окремий 15,6-дюймовий екран для переднього пасажира.

Аудіосистема Bang & Olufsen відповідає за звук, а всі сидіння оснащені функціями масажу. Також передбачено підігрів підлоги, що рідко зустрічається навіть у преміум-сегменті. Пасажири другого ряду отримують ще одну розвагу — 27-дюймовий 5K-дисплей, який висувається зі стелі та перетворює салон на справжній кінотеатр.

Також цікаво: Gran Turismo 7 вперше додає китайський автомобіль

Душ у багажнику — фінальний штрих

Як і у звичайному LS9, версія Hyper може оснащуватися вбудованим душем у задніх дверях. Це рішення розраховане на активний відпочинок після пляжу, кемпінгу або подорожей бездоріжжям власники зможуть обмитися просто біля автомобіля.