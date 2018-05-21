Ця хитрість може стати у нагоді тим, хто любить вилазки на природу. Та й взагалі усім справжнім чоловікам.

Ви саме зібрались поголитись сокирою, та виявилось, що вона затупилась? Не біда! Нагострити сокиру, ніж, мачете та будь-який інший предмет, що має бути гострим, виявляється, можна за допомогою віконного скла автомобіля.

Хлопці з YouTube-каналу Autoblog вирішили перевірити один з автомобільних міфів про те, що нагострити ножа можна за допомогою звичайного автоскла. Практична перевірка пройшла успішно, показавши добрий результат. Тож якщо під рукою раптом не буде точильного каменя, тепер ви знатимете, що робити.

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