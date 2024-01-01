Lamborghini Huracan за 300 000 доларів США викрадачу привезли прямо в його гараж

За даними поліції Черрі-Хіллз-Віллідж, сірий Lamborghini Huracan Coupe Tecnica 2023 року випуску був викрадений 2 жовтня.

Автомобіль, який належить бейсболісту Крістоферу Браянту», був замовлений для транспортування евакуатором до його дому в Лас-Вегасі. Коли суперкар не прибув до наміченого пункту призначення, власник викликав поліцію, повідомляє The Denver Gazette .

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Поліція виявила, що в транспортній компанії, яка виконувала це замовлення, був змінений е-мейл з адресою доставки.

Використовуючи технологію відстеження номерних знаків, детективи поліції відстежили маршрут руху евакуатора з Lamborghini Huracan. Авто помітили поблизу Лас-Вегаса, а після перевірки місцева поліція підтвердила його VIN-код і затримала підозрюваного. Ним виявився 58-річний Дат В’єт Тіу, громадянин В’єтнаму, який живе в Кеті, штат Техас.

Після його арешту оперативна група розкрила серію крадіжок транспортних засобів, до якої був залучений Тіу. Він нібито продавав розкішні автомобілі, використовуючи підроблені документи та змінюючи VIN-код.

Разом із викраденим Lamborghini Huracan детективи знайшли викрадений Rolls-Royce Cullinan, який пропав у Каліфорнії. Разом з ним конфісковано пікап GMC Yukon Denali 2024 року, вартістю 124 000 доларів США та 14 000 доларів готівкою.

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Після арешту Тіу було пред’явлено звинувачення у двох кримінальних злочинах у володінні та передачі викрадених транспортних засобів, йому загрожує до 20 років ув’язнення та штраф у розмірі 20 000 доларів США, якщо його визнають винним згідно із законодавством штату Невада.