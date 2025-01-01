Lamborghini, припаркований на місці для інвалідів, став "зіркою" Facebook: як відповів власник спорткара

Як розповідає Carscoops, глянцевий Lamborghini Huracan LP610-4, оснащений неоригінальним обвісом, чорними легкосплавними дисками та червоними супортами помітили на паркувальному місці, чітко позначеному для водіїв з інвалідністю. Публікацію розмістили в групі Facebook під назвою Spotted Torquay.

Читайте також: Який штраф за телефон за кермом

Вона супроводжувалась саркастичним підписом: “У мене є Lamborghini, тому я паркуватимуся як завгодно і де завгодно, навіть якщо це означає позбавити людину з інвалідністю місця”. Пост зібрав понад пів тисячі гнівних коментарів. Деякі користувачі зазначали, що штраф за паркування мало що означає для того, хто може дозволити собі шестизначний суперкар.

Інші намагались виправдати водія й пояснювали, що це місце було обрано радше для захисту екзотичного автомобіля від вм'ятин та подряпин на дверях, ніж через реальну необхідність, оскільки паркувальні місця в Британії досить малі й в середньому мають 2,4 метра в ширину та 4,8 метра в довжину.

Також цікаво: Верховна Рада готує штрафи 5100 гривень за паркування на місцях для людей з інвалідністю

Історія набула несподіваного повороту, коли сам власник Lamborghini побачив пост. У гідній, але дотепній відповіді він опублікував фотографію, на якій позує поруч зі своїм автомобілем й гордо демонструє два протези ніг та посвідчення особи з інвалідністю.

Він також додав підпис: “Фото для всіх моїх шанувальників”, щоб висміяти тих людей, котрі вважали, що людина з інвалідністю не керуватиме таким розкішним транспортним засобом. Адміністратор сторінки у Facebook перепросив у власника за контраверсійну публікацію.

Читайте також: Які проблеми має китайський електромобіль Chery Tiggo 3xe після 120 тисяч пробігу: відео

Коли скандал вщух, інші користувачі з інвалідністю поділилися власним досвідом несправедливих звинувачень у неправильному використанні спеціальних паркувальних місць. Ця ситуація є чудовим нагадуванням про те, що важливо утримуватися від осуду та поважати інших, незалежно від того, наскільки яскравим може бути їхній автомобіль.