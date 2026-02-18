Мотоцикл Jawa 350 тепер виробляється в Індії, але продається в Європі: яка ціна

Для зниження собівартості та поміркованого за величиною цінника виробництво мотоцикла організовано в Індії (потужності концерну Mahindra & Mahindra). У каталозі чеської компанії JAWA Moto spol. s r. o. з'явилися описи двох моделей, що матимуть попит у шанувальників бренду.

Мова йде про осучаснену двоколісну машину, що представлена за доступною ціною на європейському ринку у двох версіях – класичній 350 CL та спортивній 350 CL 42.

Читайте також Які нові мотоцикли з’являться влітку 2024 року



Привіт з минулого

Jawa 350 CL – це візуально майже точне віддзеркалення моделі "Ява-350" радянських часів. Та сама кольорова гама з хромованими акцентами на окремих деталях кузова та логотипами бренду.

Легенда нині й омріяна тогочасними прихильниками, коли мотоцикли Jawa 350 (1973–1984) з потужністю 22 к.с., суворою рамою та 6-вольтовим електрообладнанням могли експлуатуватися як у двоколісній версії, так в триколісному виконанні з боковим причепом.

Куточок музею мотоциклетного заводу з моделями Jawa 250 Perak, Jawa 350 та іншими. На передньому плані Jawa 250 (тип 353) з коляскою та заднім причепом – були й такі. Фото: JAWA Moto



Що маємо нині

Відроджена версія Jawa 350 CL більш потужна, міцніша, але така ж елегантна й стильна. Відмінностей очевидних є кілька. Уже сама назва підказує, що мотоцикл оснащений двигуном нового покоління об'ємом 334 куб. см. Таким силовим агрегатом, до речі, комплектується Jawa 350 CL Pérák і Jawa 350 CL Bobber.

Читайте також Муки вибору 1980-х: який мотоцикл краще – "Ява" чи "Чезет"

Новація також прийшла в задню вилку. Вони доповнена посиленою парою пружин, що забезпечує кращу керованість на звивистих заміських дорогах при більш високих швидкостях порівняно з попередньою моделлю Jawa 300 CL, не кажучи вже про модель часів ЧСР.

Ностальгія вже доступна

Шанувальникам бренду сподобається класична версія 300 CL, що виконана у ретро-стилі з використанням хромованих елементів, традиційної оптики та приладової панелі у вінтажному оформленні.

Така вінтажна модель Jawa 300 CL у сучасному виконанні коштує 5 777 і більше євро. Фото: JAWA Moto

Втім, у цьому ж пакеті присутня модель CL 42, що надто далека до чеської соціалістичної версії.

Повна протилежність ретромоделі

Спортивна версія Jawa 350 CL 42 відрізняється чорним оздобленням, зміненим дизайном бака, крил і сидіння, а також піднятими вихлопними трубами.

Читайте також Мотоцикл Jawa проти ІЖ: який був кращим?

Такий альтернативний варіант орієнтований на більш динамічний стиль. Його майбутні володарі за характером схильні до випробувань швидкості, екстриму, перегонів.

Версія Jawa 350 CL 42 більш брутальна, провокує спортивний стиль їзди. Звісно, "конячок" у неї більше. Фото: JAWA Moto

Силовий потенціал

Обидві модифікації оснащені сучасним чотиритактним двигуном об’ємом 334 куб. см із рідинним охолодженням. Потужність залежить від версії.

Скільки кінських сил загнуздали:

CL — 22,6 к.с. та 28 Нм крутного моменту;

CL 42 — 29,2 к.с. та 30 Нм крутного моменту.

Читайте також Як оживити "Яву": карбюратор на Jawa 634

Максимальна швидкість класичної версії становить 124 км/год, версії 42 – 126 км/год. У стандартне оснащення входять дискові гальма спереду і ззаду, а також антиблокувальна система гальмування (ABS).