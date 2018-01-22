Концепт, представленный на Североамериканском международном автосалоне в Детройте, отображает вектор развития марки на ближайшие годы. Причем не только в части дизайна, но и касательно инновационных инженерных решений.

Концепт Lexus LF 1 Limitless может комплектоваться водородными электрохимическими, бензиновыми, гибридными (в том числе подзаряжающимися) или даже полностью электрическими двигателями. Ожидается, что к 2025 году каждая из представленных моделей Lexus может быть доступна как в полностью электрической версии, так и с гибридной силовой установкой.

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Еще одной особенностью концепта от Lexus является обилие электронных помощников и выполнение отделки салона из дорогих материалов. Присутствуют у новинки и некоторые функции автопилота, который поворачивает, тормозит, ускоряет автомобиль, включает фары и другие световые сигналы. Воплощена в концепте и японская традиция гостеприимства омотенаши, философией которой является одинаковое внимание к каждому гостю.