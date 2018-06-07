Нардеп Роберт Горват, який розробив закон про пільгові акцизи на б/у авто строком на 2,5 роки, пропонує продовжити його ще на два роки.

На сьогодні існує кілька законопроектів, які врегульовують проблему ввезення старих автомобілів в Україну.

Один з них, запропонований нардепом Ніною Южаниною і очолюваним нею Комітетом ВР з митної політики і тарифів, пропонує диференціацію ставок акцизного податку в залежності від віку автомобіля – чим старша машина – тим більший акциз.

За словами нардепа Роберта Горвата, "автомобільний ринок України гостро потребує врегулювання. На сьогодні вже є два варіанти вирішення проблеми, під які потраплять і "евробляхи". Перший – від парламентського комітету, другий – мій. Думаю, законопроект комітету буде зареєстрований у ВР через два-три тижні. Якщо ж – у чому я сумніваюся – він прийнятий не буде, то є ще мій законопроект, який переслідує ті ж цілі і передбачає, зокрема, "податок на старість", тобто диференційований акциз в залежності від віку автомобіля", –повідомив Р. Горват на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у середу.

У той же час, за його словами, "на крайній випадок" депутати проговорюють і варіант продовження закону про ввезення авто за зниженими ставками акцизу, одним з ініціаторів якого є Горват. Даний проект передбачає продовжити дію цього закону ще на два роки – до 2020 року.

Ще один проект передбачає зробити пільгові ставки акцизу на ввезення старих авто постійними.

Представники громадського руху "АвтоЄвроСила", які їздять на "євробляхах", обіцяють відмінити при ввезенні автомобілів будь-які екологічні стандарти.

Який із законопроектів, що знаходяться сьогодні на розгляді у парламенті, буде ухвалений у сесійній залі і стане законом, поки невідомо. Але вже зрозуміло, що дане питання буде вирішено до кінця 2018 року, інакше серед автомобілістів підніметься буря протестів.

Про серйозні настрої громадян України захищати своє право і далі привозити собі свіжі старі автомобілі, говорять результати підписання петиції на сайті Президента. Електронна петиція з пропозицією закріпити пільгові ставки ввезення б/у авто на постійній основі, зібрала вже майже 14 тис. підписів з 25 тисяч необхідних. І голоси продовжують надходити. Коли петиція набере необхідну кількість голосів, Президенту доведеться ініціювати рішення даної проблеми.

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Згідно статистики, з 1 серпня 2016 року (початок дії закону) до початку 2018 року в Україну ввезено понад 80 тис. уживаних автомобілів. При цьому тільки в 2017 році (повний рік дії закону) до держбюджету від процедури їх розмитнення надійшло 5,4 млрд. грн.

Діючі нині зміни в Податковому кодексі дають фізичним і юридичним особам з 1 серпня 2016 року до 31 грудня 2018 року право ввезти в Україну одне авто на рік (випущене не раніше 2010 року), яке перепродати можна тільки через рік. При цьому знижені ставки акцизу не стосуються автомобілів, які мають походження або ввозяться з країни-агресора (окупанта).

"Чи варто державі закривати бізнес, який приносить щорічне поповнення бюджету не менш ніж на $200 млн, до того ж це абсолютно "білий" бізнес, оскільки всі ввезені за "пільговим" законом авто проходять офіційне розмитнення і отримують українську реєстрацію", – зазначила заступник генерального директора компанії "Євротермінал" Олена Гиряєва.

Вона підкреслила, що ввезені за цим законом авто відповідають екологічним нормам не нижче Євро-5, тоді як в Україні середній вік авто – 20 років, а це означає, що вони не відповідають ніяким "Євро" вимогам за екологією.

Нагадаємо, що в Україні хочуть скасувати реєстрацію мексиканських Volkswagen Golf Sportwagen.