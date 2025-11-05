Лісова дорога на Закарпатті отримала новий 18-метровий міст

Тоді річка підмила берегову бетонну опору і металевий прогін із дощатим настилом провалився у воду. Мешканцям доводилося переходити річку вбрід в екстремальних умовах.

Як йдеться у повідомленні на ФБ-сторінці "Карпатського лісового офісу", працівники лісництва "втратили можливість повноцінно вести лісогосподарську діяльність майже на 90% території".

Відрізані від цивілізації

Через відсутність переправи скоротилася заготівля деревини, унеможливлено доставити паливо, пальне. Складність транспортування спровокувала подорожчання деревини, у т.ч. дров для непромислового використання.

Тут не автобан, а звичайна лісова дорога, яка через зруйнований міст стала жителям громади недосяжною.Фото: Ліси України

Постала ще одна проблема: у разі виникнення великої лісової пожежі ні лісівники, ні підрозділи ДСНС не змогли б оперативно її ліквідувати, адже жодна важка техніка не могла подолати річку.

Карпатська філія ДП "Ліси України" розробила проєкт реконструкції, провела оцінку вартості відновлення мосту та оголосило тендер у системі Prozorro. Переможець запропонував найнижчу ціну – 7,7 мільйона гривень.

З гарантією на довгі роки

У нинішньому виконанні новий міст через Красношурку має надійну й довговічну конструкцію. В його сонові лежить міцна армована монолітна бетонна плита.

Окрім цього, споруда оснащена металевими відбійниками, що виконують функцію бар’єрної огорожі. Також додано систему водовідведення, що запобігає накопиченню дощової води.

Будівельники укріпили береги габіонами для уникнення розмивання насипів та опор. На завершальному етапі встановлено дорожні знаки.

Міст через річку зроблено з урахуванням маси важкої техніки, у т.ч. важкої вантажної, спеціальної та армійської. Фото: Ліси України

Громада знову стала цивілізованою

Відтак споруджений міст дозволить лісівникам забезпечити соціальну сферу й місцевий бізнес деревиною та здійснювати належний догляд за лісом.

"Тепер жителі інших сіл нашої громади можуть безперешкодно доїхати до форелевого господарства, рекреаційної зони та мінерального джерела Боркут, з якого більшість людей набирає воду. Це важливо для розвитку туризму та добробуту громади", – зазначив Дубівський селищний голова Денис Каганець.

Найбільше радіють новому мосту жителі Красної та навколишніх сіл: завдяки новому мосту люди знову мають вільний і зручний доступ до своїх будинків, полів і господарств.