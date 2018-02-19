Літаючий автомобіль врізався в стіною будівлі за декілька секунд після зльоту. На щастя пілот залишився живий.

Багато хто прагне зробити автомобільний транспорт крилатим. На перший погляд це позбавить його багатьох проблем пов’язаних з заторами, поганими дорогами та погодними умовами.

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Але в даному випадку мова не йде про серйозну розробку. На відео швидше за все баггі з причепленим до нього паропланом.

Проект називається SkyRunner. Диво техніки має 160-сильний двигун, який здатний розігнати 800-кілограмовий баггі до 75 кілометрів на годину в небі і до 225 кілометрів на годину на землі.

