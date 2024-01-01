Ліцеїсти на Буковині отримали для навчання трактори та вантажівки на 800 тисяч євро

Загалом машинно-тракторний парк Вищого професійного училища №24 у м. Заставна завдяки цьому траншу виріс на три трактори, дві вантажівки, екскаватор-навантажувач та зернозбиральний комбайн. Загальна вартість подарованої техніки, йдеться у повідомленні Чернівецької ОВА, становить понад 800 тисяч євро.

Скажімо, майбутні водії та слюсарі зможуть відшліфовувати знання й закріплювати теорію на новеньких самоскидах Sinotruk Howo 380 та Isuzu Elf. Щоправда, ці машини у різних розмірних групах.

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Потужніший, звісно, Howo 380 від CNHTG екологічного формату Euro 5. Цей представник важкої розмірної групи має 25-тонну вантажність та об’єм кузова понад 17 куб. м.

Самоскидна надбудова на тривісному шасі з колісною формулою 6х4 комплектується 6-циліндровим двигуном WD 10.38 (STEYR WD 615) потужністю 380 к.с. з крутним моментом 1560 Нм при 1200-1500 об/хв. У парі з мотором йде механічна КПП на 12 + 2 ступенів перемикання.

Фото: Чернівецька ОВА

Попри масивні габаритні розміри та повну масу в 41 тону, машина впевнено вписується в дорожні вагові нормативи. Навантаження на передню вісь сягає 9 т, а на задній візок – 32 т.

Китайський виробник для відповідності самоскида високим стандартам надійності, комфорту та економічності використовує компоненти провідних світових брендів. Паливна система від Bosch, гідропідсилювач керма (регульована колонка по висоті та куту нахилу з пневмофіксатором) тут від ZF, а гальмівна система від Wabco.

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Тракторний сегмент у цьому пакеті представлено екскаватором-навантажувачем Hidromek та сільськогосподарськими тракторами Changfa серії CF. Зернозбиральний комбайн також дістався сучасний - CX6.90 New Holland.

Техніка для навчального закладу має важливе значення, адже технічний ліцей утримує 70 гектарів дослідних ланів, де майбутні спеціалісти опановують навички оранки, дискування, сівби, догляду за рослинами та, звісно, збирання врожаю. Це підвищує рівень і викладання, і навчання.

Маючи такі сучасні високопродуктивні машини, ліцеїсти встигнуть обробити свої поля та ще й надати допомогу сусіднім господарствам, оскільки в ході весняно-польових робіт чи збирання тих же зернових аграріям важливо вкластися в оптимальні терміни робіт. В цьому може допомогти технічний ліцей та його нова техніка.

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"Ми раді передати вам ці чудові машини - трактори, комбайн, самоскиди - які будуть допомагати вам у навчанні. У секторі освіти величезне значення має професійна технічна освіта, яка буде підґрунтям відновлення країни, яке на нас чекає надалі", – сказала посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.