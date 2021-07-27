Вони будуть додані до каталогу ательє Mulliner до кінця цього року.

Масивні карбонові колеса діаметром 22 дюйми були створені спільними силами ательє Bentley Mulliner та італійської фірми Bucci Composites, що спеціалізується на розробці композитних матеріалів. Згідно з сертифікатом Союзу технічного нагляду TÜV, це найбільші серійні колеса такого типу.

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Карбонові колісні диски призначені для використання на кросовері Bentley Bentayga і пропонуватимуться у якості опції для розкішного британського кросовера. Виробник рекомендує поєднувати їх з пакетом Styling Specification, який включає спліттер, накладки на пороги та карбоновий дифузор.

Композитні колеса виготовляють за новою “заливною” методикою. Спочатку за лекалами нарізають карбонову тканину. Потім з листів створюють об'ємні преформи, які поміщають в прес і під тиском заливають сполучною речовиною. Після затвердіння готову деталь обробляють та полірують.

Bentley заявляє, що кожне карбонове колесо на 5,9 кілограма легше за деталь аналогічного розміру, виготовлену з кованого алюмінію. В сумі це забезпечує кросоверу полегшення на 23,6 кілограма, що є досить важливим бонусом до гарного зовнішнього вигляду авто, який є одним з найшвидших серійних позашляховиків на планеті.

Карбонові колеса отримали сертифікат TÜV, успішно склавши іспити на міцність та витривалість. У ході тестування випробовувались радіальні та поперечні динамічні навантаження, проїзд по ямах та бруківці, надлишковий тиск та надмірний крутний момент. Завершилась серія випробувань заїздами по Нордшляйфе. Експерти відзначили, що карбонові колеса краще протистоять ушкодженням. Крім того, карбонові колеса поліпшують керованість, скорочують гальмівний шлях і знос шин.

Колеса будуть додані до каталогу Mulliner до кінця року. Вартість поки не названа.

Фото: 22-дюймові карбонові диски Mulliner для Bentley Bentayga / Bentley