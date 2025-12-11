В Лондоні почали евакуювати суперкари з тротуарів: чиї це машини

Як розповідає Carscoops, ситуація загострилася навколо розкішного готелю Chancery Rosewood, де ніч коштує від 1280 фунтів стерлінгів і може сягати понад 17 тисяч. Клієнтура відповідна — Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini та інші суперкари, часто з номерами Саудівської Аравії, ОАЕ чи Катару. І багато з цих гостей легко ігнорують той факт, що тротуар — не місце для паркування. Це викликало втручання міської ради Вестмінстера.

У рамках нової операції правоохоронці відбуксирували Rolls-Royce Phantom Coupe із саудівською реєстрацією, що стояв просто на пішохідній зоні. За повідомленнями Daily Mail і BBC, це був лише один із цілої низки неправильно припаркованих екзотичних авто, серед яких також виявили Bentley, Lamborghini, Ferrari, Mercedes G-Class і навіть класичний Jaguar E-Type. Частину машин власники, перелякані появою евакуаторів, поспіхом перегнали подалі, але Phantom поїхав на штрафмайданчик.

І ця проблема ширша, ніж один готель. Минулого літа спільна операція поліції та міської ради Лондона вилучила понад 60 автомобілів загальною вартістю близько 6 мільйонів фунтів — серед них Bentley, McLaren, Ferrari та інші. Але штрафи не працюють: за словами чиновників, іноземні власники практично недосяжні для стягнення, а самі штрафи для них — дріб’язок.

Тому Лондон змінює тактику та діє жорсткіше: якщо машина заважає або стоїть на тротуарі — її забирають негайно, незалежно від того, скільки вона коштує і чиї там номера. Влада вже заявила, що це лише початок, і якщо ситуація не зміниться, кількість евакуйованих суперкарів найближчим часом зростатиме. Лондон дає зрозуміти: навіть якщо ви приїхали на півмільйонному Rolls-Royce, правила дорожнього руху все одно діють.