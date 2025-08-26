Львівський перевізник замінив великі автобуси на малі: яка причина

Ротацію буде проведено на маршруті №49А, де пасажиропотік не дуже високий. Туди направлять чотири з п'яти перших отриманих автобусів. Натомість виведені звідти пасажирські машини великої місткості обслуговуватимуть маршрут №37.

Цю новину озвучила мерія Львова. За словами директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олега Забарила, на нинішньому тижні обласний центр отримає ще п'ять автобусів "Атаман".

Частину куплених машин транспортне підприємство планує скерувати на маршрут №19. Там автобуси вже використали відведений ресурс й потребують ремонту. З підходом нової техніки це нарешті можна буде зробити.

Фото: мерія Львова

Місто матиме усі 10 новеньких автобусів "Атаман" в доволі привабливій і, головне, дуже позитивній кольористиці з поєднанням білої, жовто-лимонної та блакитної фарб. Громада придбала автобуси за 43,5 млн грн, доєднавшись до програми "Доступні кредити 5-7-9%". Усі виплати за запозиченням транспортна компанія буде здійснювати упродовж обумовленого півторарічного терміну.

Вибір автоперевізника автобусів модельного ряду А092Н6 виправданий – сучасна пасажирська машина міського призначення з низькою підлогою для маршрутів з не дуже інтенсивними пасажиропотоками. У древньому Львові таких ліній достатньо і середньорозмірний автобус на 22 сидячі місця, одне місце в накопичувальній зоні та загальною паспортною місткістю 60 пасажирів буде як знахідка.

Фото: мерія Львова

При цьому він має компактні розміри - всього 8,2 метра в довжину, що на вузеньких вулицях обласного центру можна вважати карт-бланшем.

В моторній ніші стоїть дизельний двигун екологічного формату Euro-5 Іsuzu (4HK1, 5193) потужністю 154 к.с., що працю в парі з 6-ступеневою коробкою передач.

Ротація автобусів на маршрутах матиме позитивні наслідки не тільки для міської логістики пасажирів, але й для громади – передбачається зменшення витрат на обслуговуванні затверджених ліній.

"Таким чином ми зможемо раціональніше розподілити транспорт: там, де пасажиропотік менший, випускати середні автобуси, а великі – скерувати на найбільш завантажені напрямки. Паралельно з оновленням парку маємо можливість привести до ладу старіші машини", – пояснив керівник транспортного підприємства Сергій Климчук.

Фото: мерія Львова

Нині куплені автобуси вже в процедурі реєстрації у Сервісному центрі МВС. В автопарку пасажирські машини також пройдуть спеціалізовану післяпродажну та передрейсову підготовку. В салонах слід встановити системи е-квитка, озвучення зупинок тощо. За якийсь тиждень-другий автобуси вийдуть на маршрути.