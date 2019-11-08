Купеподібний кросовер отримав індекс 05, хоча в лінійці марки стане четвертою моделлю, оскільки цифра "4" має занадто складне симовлічне значення для китайських покупців.

Марка Lynk & Co, що належить Geely та Volvo, розповсюдила перші офіційні зображення новинки з індексом 05. Стильний крос-купе незабаром приєднається до моделей 01,02 і 03, які вже продаються.

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Lynk & Co 05 отримав радіаторну решітку, виконану в новому стилі, дефлектори на задніх стійках, а його задні ліхтарі більше нагадують нинішні Volvo, ніж ті, що мають решта моделей марки. Головні ж риси передньої оптики новинки – двоповерхова архітектура та світлодіодні вертикальні смуги – такі ж, як і в інших автомобілів Lynk & Co.

Габарити нової моделі та деякі характеристики вже відомі китайським ЗМІ. Крос-купе має довжину 4592 мм, ширину 1879 мм і висоту 1628 мм, а відстань між осями – 2734 мм.

Фото: Lynk & Co 05 / Diandong

Також повідомляється, що новинку запропонують з двома силовими агрегатами. Перший – турбодизель Volvo Drive-E Series 2.0TD з віддачею у 255 к.с., прив’язаний до 8-позиційного автомата Aisin. Другий – плагін-гібрид на основі півторалітрового турбомотора потужністю у 180 сил та 80-сильним електромотором. Запас ходу у 79 кілометрів на чистій електротязі забезпечать три блоки літій-іонних акумуляторів.



Фото: шпигунський знімок Lynk & Co 05 / Diandong

Очікується, що ціни на базову версію новинки будуть починатися від 250-300 тисяч юанів – це близько 36-43 тисяч доларів. Ринковий дебют Lynk & Co 05 має відбутись у першій половині наступного року.

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