Лише після 870 тисяч кілометрів пробігу на старому Mercedes-Benz загорівся “Check Engine”

Компанія Mercedes-Benz створювала W210 як практичне та витривале авто, проте даний екземпляр з пробігом в понад 870 тисяч кілометрів, що став головним героєм нового відео “Fast Lane Car”, точно б здивував інженерів німецького автовиробника.

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Цей E320 1997 року випуску все ще має оригінальний бензиновий V6 M112, що видавав потужність у 224 к.с. й 315 Нм крутного моменту. До слова, покоління W210 було першим, яке використовувало цей силовий агрегат. У свої найкращі часи універсал міг розганятись до 100 км/год за 8 секунд та розвивати максимальну швидкість у 234 км/год.

У відео розповідають долю моделі. За словами Мері – авторки відео, у цієї автівки було два власники. Перший проїхав близько 60 000 км, тоді як другий, ймовірно, експлуатував своє авто щодня. Шляхом нескладних розрахунків команда “Fast Lane Car” підрахувала, що універсал умовно об’їхав Землю по екватору понад 20 разів.

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Автівка була придбана на аукціоні й обійшлась авторам каналу всього в 918 доларів. Щоправда, їм довелось інвестувати 1300 доларів в універсал, щоб зробити його керованим та максимально безпечним, оскільки він мав старий радіатор та гальмівні магістралі.

Вражаюче, але в салоні цього E320 працює абсолютно все, крім вбудованого телефону. Щоправда, кермо здалося блогерці липким. Коли Мері намагалась увімкнути фари, на панелі приладів з’явилось повідомлення “Лампа несправна”, а індикатор “Check Engine” згодом згас.

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Останньою цікавою особливістю цієї автівки є “секретні” сидіння в багажнику, що розкладаються проти руху автомобіля. Вони настільки тісні, що компанія Mercedes-Benz рекомендувала перевозити виключно дітей на цих сидіннях.